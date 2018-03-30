В подмосковном Волоколамске вводится режим повышенной готовности, а не чрезвычайной ситуации
Об этом «Интерфаксу» сообщили в МЧС. Там подчёркивают, что жителям города уже выдали первую партию средств индивидуальной защиты. Речь идёт о респираторах и масках. Режим повышенной готовности подразумевает, в частности, регулярные замеры воздуха и информирование населения, а также ограничения на ввоз мусора на полигон. Напомним, накануне вечером у здания областной администрации вновь состоялся митинг, в котором приняли участие несколько тысяч местных жителей. Сообщалось, что власти Волоколамска согласились с требованием о введении чрезвычайной ситуации.
Комментарии12
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patrik04 30 марта 2018 | 09:36
В подмосковном Волоколамске вводится режим повышенной готовности, а не чрезвычайной ситуации...
Повышенной готовности к отражению атаки, мусоровозов с московскими номерами?
maximodiss 30 марта 2018 | 09:38
patrik04: Детей травят, детей сжигают. Россия - великая страна, ещё чуть-чуть и переплюнет фашистскую Германию.
Почему удалили? Выводли писькова на чистую воду неудобными вопросами?
Прочтите, если согласны и не боитесь – подпишите петицию по Кемерово. Мы должны знать правду.
https://www.change.org/p/жители-кемерово-жители-всей-россии-президенту-рф-подсчитаем-погибших-в-кемерово-сами
luger_max_otto 30 марта 2018 | 09:48
Ага, говорит МЧС. Сотрудники которого деятельно подписывали бумаги о пригодности к эксплуатации ТЦ в Кемерово. На какой поправочный коэффициент нужно умножать мнение МЧСников?
meister_luvin 30 марта 2018 | 09:39
patrik04:
Клочков 2.0.
"Велика Россия, а мусор девать некуда. Позади (мусоровоза) Москва!
kir_pich_101 30 марта 2018 | 09:40
Вот, чего и ждали!
Опять обман!
basel812 30 марта 2018 | 09:41
Опять воняет в Волоколамске, не то, новый ввоз мусора, не то, ОМОН прибыл.
vlastimil_popogrebski 30 марта 2018 | 09:45
basel812: повышенной готовности - это когда водомёты, автозаки и, извините, танки
marina27 30 марта 2018 | 09:46
Средства индивидуальной защиты? Не смешите всю мою обувь!
apels 30 марта 2018 | 09:55
Усугубляют. Это уже жульничество и нарушение обещания главы. Ну и о каком доверии к власти тогда можно говорить?
volandvovan 30 марта 2018 | 09:55
Лучще бы выдали оружие- или хотя бы вилы ...
vasya_von_smetankin 30 марта 2018 | 09:56
Люди своей активностью разворошили мусорное ведро и как же засуетились все эти тараканы!
andromeds 30 марта 2018 | 10:03
регулярные замеры воздуха и информирование населения, а также ограничения на ввоз мусора на полигон.
то-есть даже не перестали возить мусор.... вот это победа демократии... результат нулевой всех этих петиций и демонстраций, битья чинуш по мордасам...знайте россияне - вы ноль в этой сране, вы никто...