В подмосковном Волоколамске вводится режим повышенной готовности, а не чрезвычайной ситуации...

Об этом «Интерфаксу» сообщили в МЧС. Там подчёркивают, что жителям города уже выдали первую партию средств индивидуальной защиты. Речь идёт о респираторах и масках. Режим повышенной готовности подразумевает, в частности, регулярные замеры воздуха и информирование населения, а также ограничения на ввоз мусора на полигон. Напомним, накануне вечером у здания областной администрации вновь состоялся митинг, в котором приняли участие несколько тысяч местных жителей. Сообщалось, что власти Волоколамска согласились с требованием о введении чрезвычайной ситуации.