Британские медики сообщили об улучшении самочувствия дочери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля
Она находится в сознании и может говорить. Состояние Юлии Скрипаль теперь не оценивается как критическое, рассказали в британской Национальной службе здравоохранения. Врачи сообщили, что дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля хорошо отреагировала на лечебный курс и быстро идет на поправку. Ее состояние оценивается как стабильное. Между тем, по данным врачей, самочувствие Сергея Скрипаля до сих пор не изменилось: он в реанимации в стабильно критическом состоянии. Британский МИД, тем временем, уведомил российское посольство об улучшении здоровья дочери экс-офицера ГРУ. В дипмиссии уже подтвердили получение соответствующей ноты. Напомним, в Лондоне полагают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Власти Британии считают, что к случившемуся причастна Россия. Между тем химик Вил Мирзаянов, который называет себя разработчиком «Новичка», ранее говорил, что выжить после отравления веществом практически невозможно. Если это и удается, то человек все равно будет впоследствии нетрудоспособным инвалидом. Россия отрицает не только свою причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, но и разработки химического оружия под названием «Новичок».
Комментарии14
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ermakda 30 марта 2018 | 09:10
А был ли мальчик?
ukov 30 марта 2018 | 09:24
девочка не только практически выздоровела, но и произнесла целую речь!
//"Я хочу воспользоваться этой возможностью еще раз поблагодарить руководство больницы за оказание помощи пациентам на таком высочайшем уровне в эти недели. Я горда людьми, работающими непосредственно с пациентами и теми, кто их поддерживал", - сказала Юлия Скрипаль.//(с)
shicotus_live 30 марта 2018 | 09:26
Блин, английская медицина творит настоящие чудеса))) Выздороветь после такой боевой дряни, про которую они вещают?
Они там часом из мертвых не поднимают?)))
Мда, так спалиться, так спалиться.
opiatnovyi63 30 марта 2018 | 09:41
shicotus_live: Россия отрицает свою причастность к отравлению Сергея Срипаля и его дочери!А что ей остаётся делать? Признаться и отдать себя в руки правосудия?Так называемый гарант никогда не пойдет на это!
shicotus_live 30 марта 2018 | 09:51
opiatnovyi63: А как Россия может о чем то говорить. если нагло саксы никаких доказательств не предоставляют.
"мы уверены", и что дальше?
А я уверен. что Тереза Мей - старая лесбиянка. а Борис Джонсон - тупой клован. Ну и дальше что?
mitja_76 30 марта 2018 | 09:57
shicotus_live: Ситуация с Литвиненко показывает, что когда "наглосаксы" предоставляют все доказательства (ну, все, какие они вообще, в принципе могут предоставить), Россия все равно ничего другого говорить не может.
shicotus_live 30 марта 2018 | 10:03
mitja_76: Так по Литвиненко было тоже самое. Одни подозрения и глобальная пропагандонская атака в СМИ. А что случилось на самом деле, так и не установлено. Как, кстати, и с Боингов. Как и с вмешательством в американские выборы.
Один и тот же почерк.
ostapbey 30 марта 2018 | 10:07
shicotus_live:и чувствуется одна и та же волосатая лапа.
Не оставляющая следов, как ей кажется..
Даже..
osho___ 30 марта 2018 | 09:13
США. Сидит наш разведчик с агентом на лавочке. Тот и говорит:
— Послушай, я тебе передал секретную информацию! Это что, я шпион?!
Наш успокаивает:
— Да нет, шпион это я… А ты просто предатель….
mitja_76 30 марта 2018 | 10:00
osho___: А почему именно США? Тут по логике любую страну вписать можно. И Россию в том числе.
proxit 30 марта 2018 | 09:17
Путин сам виноват в том, что ему приходится иметь дело со старой британской климактеричкой и молодящимся лондонским педерастом.
sculll 30 марта 2018 | 09:27
Доказуху собрать не удалось, вывели одного фигуранта из " комы". Сейчас она петь начнёт, что в день отравления видела людей в буденовке, лузгающих семечки...
У меня вопрос, на кого писал Скрипаль заяву в полицию, когда ему угрожали? Писал бы на русских, это бы показали 7-м слайдом.
cockeyed 30 марта 2018 | 09:37
Применено боевое отравляющее вещество и пациент остаётся жив, возникает вопрос: - а было ли применено боевое отравляющее вещество? Даже английские и американские спецы задают вопрос? - на сколько далеко зайдёт мать Тереза со своей вривостью? Понимаю, что для наших хомяков слово сказанное госдепартаментом США или представителем властей Великобритании закон и не подлежит обсуждению, но как быть спецам, которые давно поняли, что всё сказанное матерью Терезой и отцом Борисом ложь!
ostapbey 30 марта 2018 | 10:09
cockeyed: и почему твой косой взгляд не косит на твой МИД??
Уж он тоже удивляется.. И тоже не знает какую очередную лабуду лепить??
Придется снова МИДу дядьку в Киеве искать. У которого бузина в огороде..
Даже..