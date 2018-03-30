Хезер Науэрт: Выдворение из России дипломатов США не может быть рассмотрено, как адекватное дипломатическое действие
Об этом сказала представитель Госдепартамента Хезер Науэрт: «Я хочу напомнить вам, что нет никакого оправдания ответным действиям России. Наши действия были мотивированы исключительно атакой на Великобританию, атакой на британского подданного и его дочь. Посмотрите, это первый раз, когда нервно-паралитическое вещество оружейного типа «Новичок» было применено не во время войны на территории страны-союзника. Мы не рассматриваем это как дипломатические ответные меры. Россия несет ответственность за ужасающую атаку на британского подданного и его дочь». Также Науэрт подчеркнула, что закрытие консульства США в Санкт-Петербурге существенно скажется на американской дипломатической деятельности в России.
Комментарии36
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kvam 30 марта 2018 | 09:09
А нас то за что?(((
patrik04 30 марта 2018 | 09:13
Хезер Науэрт: Выдворение из России дипломатов США не может быть рассмотрено, как адекватное дипломатическое действие...
Интересно, где Госдепартамент США напирает таких наглых проституток?
shicotus_live 30 марта 2018 | 09:14
patrik04: Они еще и обиделись!))
Совсем эти нагло саксы безмозглые создания!))
duch_nic 30 марта 2018 | 09:26
//Мы не рассматриваем это...//
США такая большая страна, но почему-то на пост представителя Госдепартамента всё время попадаются псики.
duch_nic 30 марта 2018 | 09:29
duch_nic: попадаются псики.
хе-хе... псики!..
Псаки! конечно же псаки!
...но и первый вариант ничего так... ;)
evgolius7 30 марта 2018 | 09:29
duch_nic:
Россия больше Америки , но почему-то только психи попадают во власть.
Может размер влияет?
Хорошо сказал на Эхе журналист АНТОН ОРЕХ!
«Весь мир пляшет под дудку США, а мы хотели бы, чтобы он делал это под русскую балалайку!»
duch_nic 30 марта 2018 | 09:31
evgolius7: Ну это ж ОрехЪ сказал... что с него взять?...
cockeyed 30 марта 2018 | 09:42
evgolius7: У Орехъа жопа как орехъ так и просится на грехъ и ему дудка сподручней - достаёт ему до самых гланд.
govnasch 30 марта 2018 | 10:05
cockeyed:Это Вы каминг-аут делаете,что ли❓Тут тема-то совсем другая вообще-то,если что.......
shicotus_live 30 марта 2018 | 09:31
duch_nic: А я даже скажу почему. Помнится проскользнула в свое время инфа про Псаки. Она попала на пост только потому, что собрала энное количество бабла на предвыборную кампанию Обамы. Как говорят. и большинство послов США назначают по тому же принципу. Поэтому неудивительно, что у американской дипломатии вообще нет уровня, Абсолютное днище))
duch_nic 30 марта 2018 | 09:37
shicotus_live: //...собрала энное количество бабла на предвыборную кампанию Обамы.//
Им тогда сильно повезло, что Навальный живёт в России, а не в Америке.
Мир зарыдал бы от восторга, если б этот обдиратель бабла с лохов стал бы псакой. ;)
shicotus_live 30 марта 2018 | 09:49
duch_nic: Мир зарыдал бы от восторга, если б этот обдиратель бабла с лохов стал бы псакой. ;)...
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Так он выше метит))) на собранное бабло хочет Путиным стать)) Или Обамой)) Аппетиты у мальчика хорошие.
duch_nic 30 марта 2018 | 09:57
shicotus_live: Скорее Обамой. Он же не полный идиот, понимает, что Путина ему не переплюнуть. ;)
Но тут просматривается одна закономерность - остапы бендеры обычно плохо кончают. Вот только намедни на улице, как последний бомж, помер Мавроди. И всем пофиг. Даже Эхо не возбудилось. А как начинал!...
kryymsdyk 30 марта 2018 | 10:03
duch_nic: Тётка эта хороша у госдепа. Умница и красавица.
Наша Манька просто шлюха привокзальная по сравнению с Хезер.
shicotus_live 30 марта 2018 | 10:06
kryymsdyk: Тётка эта хороша у госдепа. Умница и красавица....
_________________________________
ДроТишь?))))
kryymsdyk 30 марта 2018 | 10:08
shicotus_live: Ну посмотри на фотки... Белозубая, улыбчивая... прессекретарь здорового человека. А наша шалашовка - диатез с энурезом.
real74 30 марта 2018 | 10:07
shicotus_live: да им вообще пофиг мы им точно ненужны, а сказала она так чисто из за дипломатического стандарта. А вот Россия уходит все больше и больше в савок.
govnasch 30 марта 2018 | 10:03
patrik04: Ты буквально патриот❕
contador 30 марта 2018 | 09:22
kvam: Тю, а мэнэ за шо!
mikhail_spb_ 30 марта 2018 | 09:11
Нацдилеру для сохранения и укрепления своей неограниченной власти необходимо превратить страну в крепость, окружённую врагами. Для этого он и перессорил её со всем миром.
seryj_wolk 30 марта 2018 | 09:35
mikhail_spb_: Не далее, как вчера рфский МИД ныл по поводу невыдачи виз рфским борцам. Сегодня можно смело предположить, что это нытье будет чаще, если не постоянно. Кончится полным отсутствием отношений с развитыми странами. Придется общаться с недоразвитыми. А ведь известно: с кем поведешься.....!
duch_nic 30 марта 2018 | 09:39
seryj_wolk: //Придется общаться с недоразвитыми.//
Вот израильтяне то с китайцами обрадуются, когда прочтут ваш комент!
zztop1960 30 марта 2018 | 09:23
Россию учительница поставила в угол , что бы не лезла и не делала гадости одноклассникам. Россия обиженная , стоя в углу корчит рожи и портит воздух на зло , со словами : Все вы дураки
stoned_fox 30 марта 2018 | 09:55
zztop1960: Не! На самом деле Амерника это тёща из анекдота.
Мужика ночью разбудил какой-то шум на кухне. Заходит он на кухню, а там теща вытащила из холодильника кастрюлю с борщом, поставила ее на пол и, сидя на корточках, ссыт в нее. Мужик:
— Мама? Вы что, мама?
Теща (исподлобья):
— Злые вы... Уйду я от вас..
protiv777 30 марта 2018 | 09:23
"Мы не рассматриваем это как дипломатические ответные меры. Россия несет ответственность за ужасающую атаку на британского подданного и его дочь»."
Американские дегенераты - доказательства есть?
Понятно, что вы привыкли, что ваши холую безропотно всегда с вами соглашаются. Тех кто не соглашается вы бомбите.
Россия не холуй и разбомбить нельзя - ОБИДНО понимаю.
cereo 30 марта 2018 | 09:25
В июне будут рассматривать проект о запрете въезда на территорию США и ЕС всех чиновников и членов семей начиная с областного уровня, ждём...................................................................................................................................................
komiccap_nkvd 30 марта 2018 | 09:27
а Наши действия были мотивированы исключительно атакой ЦРУ и МИ6 на Великобританию, атакой на британского подданного и его дочь
j_partizan 30 марта 2018 | 09:27
Терпение "наших" руководителей поражает, давно пора разорвать дипотношения с пиндосами. Но видимо наша Власть и "бизнесэлита" хорошо ими прикормлены и лишать себя благ западной цивилизации явно не горит желанием.
sg79g 30 марта 2018 | 09:28
А что, так можно было? Надо было после того как сша убили своего агента Магницкого и заказали Немцова сразу их дипломатов высылать..
j_partizan 30 марта 2018 | 09:32
США должны быть наказаны за наглость.
koleg197 30 марта 2018 | 09:34
дя,а можно было купить по Бентли
sculll 30 марта 2018 | 09:34
Клиническая дура.
tag188 30 марта 2018 | 09:36
Плотность портянок в комментариях под этой новостью уже бьет все рекорды.
В любом случае, у американцев есть неоспоримый козырь -- российские активы (как государственные, так и чиновников) в США. Ели они начнут их арестовывать, то возможность российского "симметричного" ответа резко сойдет на нет.
duch_nic 30 марта 2018 | 09:43
tag188: хе-хе... либероидам и невдомёк, что в России крутится дофигища американских денег, что граждане США вкладываются в российские ценные бумаги.
j_partizan 30 марта 2018 | 09:44
tag188:
Арестовывать нечего, Кудрин всё протрахал.
У них остались только вклады воров, пусть арестовывают. Народу от этого хуже не будет.
old44 30 марта 2018 | 09:49
ну да, а потом плачем, что наши спортсмены не успели оформить доки для поездки на соревнования