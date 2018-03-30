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09:03, 30 марта 2018

Хезер Науэрт: Выдворение из России дипломатов США не может быть рассмотрено, как адекватное дипломатическое действие

Об этом сказала представитель Госдепартамента Хезер Науэрт: «Я хочу напомнить вам, что нет никакого оправдания ответным действиям России. Наши действия были мотивированы исключительно атакой на Великобританию, атакой на британского подданного и его дочь. Посмотрите, это первый раз, когда нервно-паралитическое вещество оружейного типа «Новичок» было применено не во время войны на территории страны-союзника. Мы не рассматриваем это как дипломатические ответные меры. Россия несет ответственность за ужасающую атаку на британского подданного и его дочь». Также Науэрт подчеркнула, что закрытие консульства США в Санкт-Петербурге существенно скажется на американской дипломатической деятельности в России.

Комментарии

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kvam 30 марта 2018 | 09:09

А нас то за что?(((

patrik04 30 марта 2018 | 09:13

Хезер Науэрт: Выдворение из России дипломатов США не может быть рассмотрено, как адекватное дипломатическое действие...

Интересно, где Госдепартамент США напирает таких наглых проституток?

shicotus_live 30 марта 2018 | 09:14

patrik04: Они еще и обиделись!))
Совсем эти нагло саксы безмозглые создания!))

duch_nic 30 марта 2018 | 09:26

//Мы не рассматриваем это...//
США такая большая страна, но почему-то на пост представителя Госдепартамента всё время попадаются псики.

duch_nic 30 марта 2018 | 09:29

duch_nic: попадаются псики.
хе-хе... псики!..
Псаки! конечно же псаки!
...но и первый вариант ничего так... ;)

evgolius7 30 марта 2018 | 09:29

duch_nic:
Россия больше Америки , но почему-то только психи попадают во власть.
Может размер влияет?
Хорошо сказал на Эхе журналист АНТОН ОРЕХ!
«Весь мир пляшет под дудку США, а мы хотели бы, чтобы он делал это под русскую балалайку!»

duch_nic 30 марта 2018 | 09:31

evgolius7: Ну это ж ОрехЪ сказал... что с него взять?...

cockeyed 30 марта 2018 | 09:42

evgolius7: У Орехъа жопа как орехъ так и просится на грехъ и ему дудка сподручней - достаёт ему до самых гланд.

govnasch 30 марта 2018 | 10:05

cockeyed:Это Вы каминг-аут делаете,что ли❓Тут тема-то совсем другая вообще-то,если что.......

shicotus_live 30 марта 2018 | 09:31

duch_nic: А я даже скажу почему. Помнится проскользнула в свое время инфа про Псаки. Она попала на пост только потому, что собрала энное количество бабла на предвыборную кампанию Обамы. Как говорят. и большинство послов США назначают по тому же принципу. Поэтому неудивительно, что у американской дипломатии вообще нет уровня, Абсолютное днище))

duch_nic 30 марта 2018 | 09:37

shicotus_live: //...собрала энное количество бабла на предвыборную кампанию Обамы.//
Им тогда сильно повезло, что Навальный живёт в России, а не в Америке.
Мир зарыдал бы от восторга, если б этот обдиратель бабла с лохов стал бы псакой. ;)

shicotus_live 30 марта 2018 | 09:49

duch_nic: Мир зарыдал бы от восторга, если б этот обдиратель бабла с лохов стал бы псакой. ;)...
__________________________________
Так он выше метит))) на собранное бабло хочет Путиным стать)) Или Обамой)) Аппетиты у мальчика хорошие.

duch_nic 30 марта 2018 | 09:57

shicotus_live: Скорее Обамой. Он же не полный идиот, понимает, что Путина ему не переплюнуть. ;)
Но тут просматривается одна закономерность - остапы бендеры обычно плохо кончают. Вот только намедни на улице, как последний бомж, помер Мавроди. И всем пофиг. Даже Эхо не возбудилось. А как начинал!...

kryymsdyk 30 марта 2018 | 10:03

duch_nic: Тётка эта хороша у госдепа. Умница и красавица.
Наша Манька просто шлюха привокзальная по сравнению с Хезер.

shicotus_live 30 марта 2018 | 10:06

kryymsdyk: Тётка эта хороша у госдепа. Умница и красавица....
_________________________________
ДроТишь?))))

kryymsdyk 30 марта 2018 | 10:08

shicotus_live: Ну посмотри на фотки... Белозубая, улыбчивая... прессекретарь здорового человека. А наша шалашовка - диатез с энурезом.

real74 30 марта 2018 | 10:07

shicotus_live: да им вообще пофиг мы им точно ненужны, а сказала она так чисто из за дипломатического стандарта. А вот Россия уходит все больше и больше в савок.

govnasch 30 марта 2018 | 10:03

patrik04: Ты буквально патриот❕

contador 30 марта 2018 | 09:22

kvam: Тю, а мэнэ за шо!

mikhail_spb_ 30 марта 2018 | 09:11


Нацдилеру для сохранения и укрепления своей неограниченной власти необходимо превратить страну в крепость, окружённую врагами. Для этого он и перессорил её со всем миром.

seryj_wolk 30 марта 2018 | 09:35

mikhail_spb_: Не далее, как вчера рфский МИД ныл по поводу невыдачи виз рфским борцам. Сегодня можно смело предположить, что это нытье будет чаще, если не постоянно. Кончится полным отсутствием отношений с развитыми странами. Придется общаться с недоразвитыми. А ведь известно: с кем поведешься.....!

duch_nic 30 марта 2018 | 09:39

seryj_wolk: //Придется общаться с недоразвитыми.//
Вот израильтяне то с китайцами обрадуются, когда прочтут ваш комент!

zztop1960 30 марта 2018 | 09:23

Россию учительница поставила в угол , что бы не лезла и не делала гадости одноклассникам. Россия обиженная , стоя в углу корчит рожи и портит воздух на зло , со словами : Все вы дураки

stoned_fox 30 марта 2018 | 09:55

zztop1960: Не! На самом деле Амерника это тёща из анекдота.
Мужика ночью разбудил какой-то шум на кухне. Заходит он на кухню, а там теща вытащила из холодильника кастрюлю с борщом, поставила ее на пол и, сидя на корточках, ссыт в нее. Мужик:
— Мама? Вы что, мама?
Теща (исподлобья):
— Злые вы... Уйду я от вас..

protiv777 30 марта 2018 | 09:23

"Мы не рассматриваем это как дипломатические ответные меры. Россия несет ответственность за ужасающую атаку на британского подданного и его дочь»."
Американские дегенераты - доказательства есть?
Понятно, что вы привыкли, что ваши холую безропотно всегда с вами соглашаются. Тех кто не соглашается вы бомбите.
Россия не холуй и разбомбить нельзя - ОБИДНО понимаю.

cereo 30 марта 2018 | 09:25

В июне будут рассматривать проект о запрете въезда на территорию США и ЕС всех чиновников и членов семей начиная с областного уровня, ждём...................................................................................................................................................

komiccap_nkvd 30 марта 2018 | 09:27

а Наши действия были мотивированы исключительно атакой ЦРУ и МИ6 на Великобританию, атакой на британского подданного и его дочь

j_partizan 30 марта 2018 | 09:27

Терпение "наших" руководителей поражает, давно пора разорвать дипотношения с пиндосами. Но видимо наша Власть и "бизнесэлита" хорошо ими прикормлены и лишать себя благ западной цивилизации явно не горит желанием.

sg79g 30 марта 2018 | 09:28

А что, так можно было? Надо было после того как сша убили своего агента Магницкого и заказали Немцова сразу их дипломатов высылать..

j_partizan 30 марта 2018 | 09:32

США должны быть наказаны за наглость.

koleg197 30 марта 2018 | 09:34

дя,а можно было купить по Бентли

sculll 30 марта 2018 | 09:34

Клиническая дура.

tag188 30 марта 2018 | 09:36

Плотность портянок в комментариях под этой новостью уже бьет все рекорды.
В любом случае, у американцев есть неоспоримый козырь -- российские активы (как государственные, так и чиновников) в США. Ели они начнут их арестовывать, то возможность российского "симметричного" ответа резко сойдет на нет.

duch_nic 30 марта 2018 | 09:43

tag188: хе-хе... либероидам и невдомёк, что в России крутится дофигища американских денег, что граждане США вкладываются в российские ценные бумаги.

(комментарий скрыт)

j_partizan 30 марта 2018 | 09:44

tag188:
Арестовывать нечего, Кудрин всё протрахал.
У них остались только вклады воров, пусть арестовывают. Народу от этого хуже не будет.

(комментарий скрыт)

old44 30 марта 2018 | 09:49

ну да, а потом плачем, что наши спортсмены не успели оформить доки для поездки на соревнования

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