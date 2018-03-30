Несколько тысяч человек собрались минувшим вечером у здания администрации Волоколамского района

Собравшиеся требовали ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с непрекращающимися выбросами свалочного газа на полигоне Ядрово.

Накануне допустимая концентрация сероводорода в некоторых районах области превысила норму в 12 раз. В итоге власти согласились на введение чрезвычайной ситуации.