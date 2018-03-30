Несколько тысяч человек собрались минувшим вечером у здания администрации Волоколамского района
Собравшиеся требовали ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с непрекращающимися выбросами свалочного газа на полигоне Ядрово.
Накануне допустимая концентрация сероводорода в некоторых районах области превысила норму в 12 раз. В итоге власти согласились на введение чрезвычайной ситуации.
Комментарии8
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patrik04 30 марта 2018 | 09:11
Собравшиеся требовали ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с непрекращающимися выбросами свалочного газа на полигоне Ядрово...
Москвичи тоже должны выйти к мэрии Москвы, с требованием не впускать в город волоколамских мудаков.
semia 30 марта 2018 | 09:16
Уже выдают респираторы ,маски.Скоро выдадут химзащиту. Опыт применения химоружия пригодился. Отрабатываем теперь в Подмосковье.
proxit 30 марта 2018 | 09:15
Жаль, что теперь нет Великого и прекрасного Бориса Николаевича...
Пару демократический очередей из бронетранспортёра и красно-коричневая ватка быстро бы принюхалась.
semia 30 марта 2018 | 09:18
proxit: Врешь ,собака!
proxit 30 марта 2018 | 09:27
semia:
Эк у Вас, вонючей совковой портянки рвануло...
Жаль Борис Николаевич пожалел вас, красно-коричневую ватку,
возможно была права Великая и Светлая Ахеджакова, предлагавшая вешать совковое быдло на фонарных столбах.
Слава великому Ельцину! Слава России, наградившей родственников Ельцина миллиардами в Американской валюте и замками в лучших уголках Мира и т.д.
noxepy666 30 марта 2018 | 09:17
Не просто собрались, а принудили власть к диалогу. И, что характерно, ни одна двухпроцентная гнида для этого не понадобилась.
kapitankolbaskin 30 марта 2018 | 09:33
noxepy666: характерно еще и то что по телеку замалчивают как сначала про Кемерово. А ведь потом не дай Бог что посерьезней случись ,будут верещать о том как они за народ были с самог начала...
Если лгут здесь дружок то значит лгут и про Кемерово и про Сирию и про Украину с Боингом..
Врут всегда везде и про все.Репутация ...
noxepy666 30 марта 2018 | 09:46
kapitankolbaskin: Ну ничего, вы главное держитесь! Ведь жить надо не по лжи! Вольнов нам поможет! Кстати, сколько часов в день вы смотрите "телек"?