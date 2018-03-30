В администрацию Кемерова по некоторым данным пришли следователи

Это связано с выяснением обстоятельств трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». При пожаре по официальным данным погибли 64 человека, из них 41 ребёнок. В мэрии обыски не комментируют. О визите следователей к кемеровским чиновникам сообщил один из госканалов. По его данным, сотрудники СК проверяют людей, которые разрешили ввести в эксплуатацию здание торгового центра. Раньше здесь была кондитерская фабрика. Затем её переделали, надстроив ещё два этажа. Так здание стало четырёхэтажным. Региональное отделение МЧС после воскресной трагедии в торговом центре заявило, что его ввели в эксплуатацию без согласования. Ведомство не разрешило это делать, поскольку здание не соответствовало требованиям пожарной безопасности. О том, что кондитерскую фабрику вероятно с нарушениями перестроили в торговый центр, президенту Путину во время его приезда в Кемерово доложил глава СК Бастрыкин. У кого именно в местной администрации идут обыски СМИ не уточняет. В мэрии это не комментируют и предлагают обращаться за информацией в Следственный комитет. Информированный источник «Интерфакса» сообщил, что в здании администрации обыски не ведутся. Собеседник предположил, что следствие цитата «работает в управлении архитектуры или архивах». Следователи также задержали главу компании-владельца сгоревшего торгового центра. Юлии Богдановой скоро предъявят обвинение в нарушении требований пожарной безопасности. По данным следствия, она не устранила недостатки системы противопожарной безопасности в здании. МЧС ранее сообщило о закрытых эвакуационных выходах и отсутствии аварийного освещения.