В администрацию Кемерова по некоторым данным пришли следователи
Это связано с выяснением обстоятельств трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». При пожаре по официальным данным погибли 64 человека, из них 41 ребёнок. В мэрии обыски не комментируют. О визите следователей к кемеровским чиновникам сообщил один из госканалов. По его данным, сотрудники СК проверяют людей, которые разрешили ввести в эксплуатацию здание торгового центра. Раньше здесь была кондитерская фабрика. Затем её переделали, надстроив ещё два этажа. Так здание стало четырёхэтажным. Региональное отделение МЧС после воскресной трагедии в торговом центре заявило, что его ввели в эксплуатацию без согласования. Ведомство не разрешило это делать, поскольку здание не соответствовало требованиям пожарной безопасности. О том, что кондитерскую фабрику вероятно с нарушениями перестроили в торговый центр, президенту Путину во время его приезда в Кемерово доложил глава СК Бастрыкин. У кого именно в местной администрации идут обыски СМИ не уточняет. В мэрии это не комментируют и предлагают обращаться за информацией в Следственный комитет. Информированный источник «Интерфакса» сообщил, что в здании администрации обыски не ведутся. Собеседник предположил, что следствие цитата «работает в управлении архитектуры или архивах». Следователи также задержали главу компании-владельца сгоревшего торгового центра. Юлии Богдановой скоро предъявят обвинение в нарушении требований пожарной безопасности. По данным следствия, она не устранила недостатки системы противопожарной безопасности в здании. МЧС ранее сообщило о закрытых эвакуационных выходах и отсутствии аварийного освещения.
Комментарии8
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patrik04 30 марта 2018 | 09:08
По его данным, сотрудники СК проверяют людей, которые разрешили ввести в эксплуатацию здание торгового центра...
Проверяющие - это стрелочники, это ничего не значащая мелочёвка. Расстреливать нужно собственников, акционеров ТЦ и менеджеров всех уровней, чтобы хозяева и администраторы помещений в России, были заинтересованы в устранении всех недостатков, больше всех на свете и сами бегали за специалистами пожарной охраны.
romashka__ 30 марта 2018 | 10:09
Почему не уволили Тулеева?
mikhail_spb_ 30 марта 2018 | 09:13
Видимо, в стране скоро будет следаков и прочих работников карательных и военизированных органов больше, чем обычных граждан на воле.
Кругом идут обыски, аресты.
noxepy666 30 марта 2018 | 09:20
mikhail_spb_: Ты то еще на свободе, поросёночек? Или уже из Гулага строчишь?
vikwlad 30 марта 2018 | 09:33
mikhail_spb_:
Путин построил вертикаль власти, поэтому он один за все катастрофы в России должен отвечать. Но, похоже, эта его вертикаль может только воровать и пилить деньги.
vasya_von_smetankin 30 марта 2018 | 09:19
Ща найдут там пиндосовских вредителей и "англосаксонский заговор", точно говорю.
А потом спустят с цепи два дня некормленную Маню - и понеслась...
noxepy666 30 марта 2018 | 09:26
vasya_von_smetankin: У вас на Украине так бы сделали?
tks 30 марта 2018 | 09:19
Судя по всему, версия поджога (как наиболее вероятная) СК просто невыгодна.