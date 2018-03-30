Власти США хотят обязать мигрантов сдавать историю пользования социальными сетями за 5 лет

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники в Госдепартаменте. Данная мера призвана ужесточить систему проверки иностранцев, которые хотят получить право на постоянное местожительство в стране. Инициатива является следствием теракта в Сан-Бернардино. Как выяснилось, один из террористов легально въехал в США, хотя пропагандировал экстремистские взгляды в соцсетях.