Власти США хотят обязать мигрантов сдавать историю пользования социальными сетями за 5 лет
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники в Госдепартаменте. Данная мера призвана ужесточить систему проверки иностранцев, которые хотят получить право на постоянное местожительство в стране. Инициатива является следствием теракта в Сан-Бернардино. Как выяснилось, один из террористов легально въехал в США, хотя пропагандировал экстремистские взгляды в соцсетях.
Комментарии4
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stebinmaku 30 марта 2018 | 08:59
Копите оппозиционные комменты и лайки на Эхе - в свободном мире это вам зачтётся..
stagla 30 марта 2018 | 08:59
Ну а чо - разумно.
Вот такой полезный опыт надо перенимать.
Жалко что для просто въезжающих такая проверка хлопотна будет чересчур.
nikmart001 30 марта 2018 | 09:11
Получается, всем кто хочет зачем то поехать в Америку надо "следить за базаром" в соц сетях, и не дай бог ляпнуть что то про Америку. Интересно как будут чувствовать себя те либералы, кто поливал грязью Трампа, а вдруг это им зачтется и их туда не пустят?
Ведь неизвестно как жизнь повернется, и Трамп может легко на второй срок пойти.
ukov 30 марта 2018 | 09:19
nikmart001:
Так и Евгения Марковну в Америку не пустят...