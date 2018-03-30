Коллекцию эксклюзивных карманных часов экс-губернатора сахалинской области Хорошавина вновь выставят на торги

Об этом сообщает территориальное Управление Росимущества по Московской области. Предыдущие аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок. В связи с этим начальная цена снижена на 90 процентов и составляет сейчас 1 миллион 139 тысяч рублей. Напомним, Александр Хорошавин получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима за получения взяток и легализацию преступных доходов. Суд конфисковал у семьи бывшего губернатора имущества более чем на 1 миллиард рублей.