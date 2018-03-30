Коллекцию эксклюзивных карманных часов экс-губернатора сахалинской области Хорошавина вновь выставят на торги
Об этом сообщает территориальное Управление Росимущества по Московской области. Предыдущие аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок. В связи с этим начальная цена снижена на 90 процентов и составляет сейчас 1 миллион 139 тысяч рублей. Напомним, Александр Хорошавин получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима за получения взяток и легализацию преступных доходов. Суд конфисковал у семьи бывшего губернатора имущества более чем на 1 миллиард рублей.
Комментарии7
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gvs 30 марта 2018 | 08:50
Если бы эти часы еще были бы невидимые, то их точно купил бы Гундяев ))))
meister_luvin 30 марта 2018 | 09:34
gvs:
а куда Песков-то смотрит?!
vilingrad 30 марта 2018 | 08:56
Придет время- и небольшая коллекция(штук35-40) красивых зданий, типа дворец, также будет выставлена на торги. Это когда кое-кого вперед ногами вынесут из Кремля.
canary 30 марта 2018 | 08:58
купит такой же коррупционер. это приманка для следующей посадки ))
rom8883 30 марта 2018 | 09:08
А когда будет суд над остальными губернаторами?
airjeff 30 марта 2018 | 09:11
покупать часы у вора- плохая примета
muller777 30 марта 2018 | 09:13
а у тулеева какая коллекция?