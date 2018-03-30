В Алтайском крае на треть сократилось количество подтопленных населённых пунктов
Теперь их около сорока. В этой зоне находятся более 460 домов. Режим чрезвычайной ситуации сохраняется. По прогнозам уже сегодня в крае начнутся обильные осадки, которые вновь могут осложнить ситуацию. При этом ещё может похолодать.
В МЧС признают, что нынешний паводок по своим масштабам превзошёл мощное наводнение, которое край пережил в 2014 году. Уже эвакуированы более 3 тысяч человек.
Комментарии6
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gvs 30 марта 2018 | 08:47
Остальные смыло на фиг... )))
honduras_on_kolima 30 марта 2018 | 09:09
// В Алтайском крае на треть сократилось количество подтопленных населённых пунктов. Теперь их около сорока. //
Вопрос задачи: сколько населённых пунктов было подтоплено изначально?
Портянки, так любимая всеми школьниками задача на доли, уровень эдак 5-го класса.
Как, потянете, или моноизвилина окончательно выпрямилась?
Власти надо не только лизать, но и ей помогать.
Тем более, что у неё частенько на одну извилину меньше, чем у вас, а калькуляторы такие задачки пока пендосы решать не научили.
aleksandr39 30 марта 2018 | 08:48
Прекратились дожди .
ha12raz 30 марта 2018 | 08:51
Спасибо МЧС, справились, вода испугалась их и ушла.
Надо бы начальнику МЧС денежек подкинуть, заслужил.
basel812 30 марта 2018 | 09:03
ha12raz: Да у него с денежками всё в порядке. Начались массовые проверки торговых центров.
rom8883 30 марта 2018 | 09:12
Вот вам и парниковый эффект.