Закрытие Генконсульства США в Петербурге повлияет на визовые операции, признала официальный представитель Госдепа
Она напомнила, что консульство обслуживало российских граждан, желающих посетить Соединённые Штаты. Закрытие Генконсульства в северной столице стало ответом на закрытие российского Генконсульства в Сиэтле. Россия также объявила о высылке 60 американских дипломатов.
Комментарии16
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sculll 30 марта 2018 | 08:42
Либерастня, давай заводи пластинку про " простых россиян, которые теперь долго будут ждать визу..."
neburzhui2 30 марта 2018 | 08:45
Все желающие уже давно на Брайтон Бич...
:-))))))))))
vezdehod 30 марта 2018 | 08:46
МИД России вновь ударил по своим согражданам и - это для него стало Нормой.
vulgaris_liberal 30 марта 2018 | 08:51
vezdehod: Таки да. Куда теперь будет бегать за грантами питерская бессистемная оппозиция? Теперь им только и осталось, что на панель пойти :)
sculll 30 марта 2018 | 08:59
vulgaris_liberal: Швондеровича жалко, единственный доход был поехать в США и своими шуточками развлекать придурков, типа Анатолий-сосёт у Госдепа, а теперь облом.
timwlad68 30 марта 2018 | 09:10
vezdehod: МИД России вновь ударил по своим согражданам и - это для него стало Нормой.
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Везде власть лупит по своим чтобы чужие боялись.
И тем самым власть сохраняет суверенитет для своих граждан.
А когда перестанут бить своих чтобы чужие боялись,то россиянин это говно которого примут только тогда когда на пузу вползать будет в посольства вымаливая визу.
Это в Германии и в Израиле случилось ,когда немцы и евреи законами определили всё только для своих ,а остальные то что останется,ну так теперь куда бы немцы и евреи не сунулись эти евреи и немцы везде говно которым если чё надо на пузе вползают к тем кого они законами определили в недочеловеки.
Потому леваков принявшие такие законы о своей исключительности вышибли пинками из Израиля и Германии.
И следом за ними поляков ,хохлов и немцев мигрантов.Вот же где сволочь паскудная особенно евреи и немцы Польши и мигранты с бывшего СССР.
У прям натуральными рабовладельцами стали.В своих семьях всех порабощать стали коли процент крови по национальному признак ниже был чем другого.
Это отразилось на бизнесе.Потому поляков и мигрантов из бывшего СССР стали вышибать из бизнеса и не брали больше на работу.Заменили на выходцев из Исламских стран.Там нет только для себе.Потому они государства создали в отличии от немцев и поляков с евреями которые просрали всё так как своих перестали лупить чтобы чужие боялись и работали так же как и свои которых лупят чтобы исполнять обязоности.
И потому в США 300 лет нет революций,а в Европе каждое столетие резня так как всегда при любой возможности евреи,немцы и поляки с хохлами устанавливают законы только для себя все привилегии,остальным рабство.
Ну об этом и новый глава МИДа Германии тоже говорил.Нацизм в Евросоюзе это катастрофа для Германии и других стран которые в основе своей работают на экспорт.На брюхе вползать будут чтобы нечто продать и купить ресурс.
neburzhui2 30 марта 2018 | 08:47
Привет Куйбышеву...
:-))))))))))))))))
vilingrad 30 марта 2018 | 08:52
sculll: А портянкам и не сильно надо. Да и денег у пригожинских оборванцев нету.И страшно- там шпионки с крепким телом; ты их в дверь- они в окно:)
vulgaris_liberal 30 марта 2018 | 08:58
vilingrad: Так ведь за вас-прокладок боязно. Как вы теперь? Вам теперь чтобы за границу выехать придется чеченскими педиками притворяться. Придется новый язык учить :)
fleyta6 30 марта 2018 | 09:03
sculll: Простым нехрен шастать по Пиндосии - на завод, в поле, за руль и вперед к светлому будущему в очередной (4-й) раз гарантированному Великим кормчим
travmatolog 30 марта 2018 | 08:43
Ага. А потом Захарова опять будеть истерить про то, что не дали виз очередным дагестанским борцунам.
estamp 30 марта 2018 | 08:47
консульство обслуживало российских граждан, желающих посетить Соединённые Штаты.
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А консульство в Сиэтле видимо мексов и канадцев.
ted_north 30 марта 2018 | 09:04
@estamp: Консульство в Сиэтле занималось в основном российскими гражданами в изобилии населившими западное побережье - кому паспорт продлить, кому доверенность заверить, кому еще что. Ну иногда и американцам, вдруг решившим посетить Россию, визы выдавали, но таких в последние годы было не так много. К сожалению, на фоне того, что слышится из России, американские туристы туда больше не рвутся.
davi__koloradov 30 марта 2018 | 08:49
Гудбай Америка, ооо,
Где ТЫ не будешь НИКОГДА.
Прощай навсегда.
Возьми банджо,
Сыграй мне на прощанье.
Ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла
(c)
mavreh 30 марта 2018 | 09:04
Нормальный президент давно бы активы страны из экономики США вывел!
Но не это Буратино! Оно ему не надо. Пусть пиндосы всё арестуют, тогда может допрёшь, придурок?!
rom8883 30 марта 2018 | 09:17
А много американцев брало визы?