В Волоколамске жители накануне собрались на стихийный митинг у администрации, где проходило заседание комиссии по ЧС
Жители потребовали ввести в районе режим чрезвычайной ситуации. На площади собралось около 6 000 человек, пишут «Ведомости».
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Жители потребовали ввести в районе режим чрезвычайной ситуации. На площади собралось около 6 000 человек, пишут «Ведомости».
Песков: Путин не вышел к митингующим в Кемерово, потому что с толпой говорить в стиле Путина невозможно «Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, чтобы дать какое-то обещание. Он очень далек от популизма»
Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
Комментарии8
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semia 30 марта 2018 | 08:37
Вот когда в каждом городе так выйдут люди,мы избавимся от Путина.Мирно!Без политиков этот протест ничтожен ,их обведут вокруг пальца.
ostanovka 30 марта 2018 | 08:39
Пиарятся.
Это их госдеп подучил, за печеньки служат.
Хотят мусорную революцию устроить.
Надо им на помощь русский мир прислать, Саню Захарченко на белом танке, с буками, Градами и стрелковым оружием. Зачистить подпиндосную мразь до земли.
vezdehod 30 марта 2018 | 08:43
Когда Россия больна "раком" Четвёртой степени - это уже Гроб.
ha12raz 30 марта 2018 | 08:48
ostanovka: Вата не хотит жить в русском мире ?
На колени.........впрочем, на них и ползают..
antiboh 30 марта 2018 | 09:51
ostanovka:Этточно..так и вся остальная Россия пиндосии продастся..Беда прям..
keg 30 марта 2018 | 08:42
чем недовольны ? это же сладкий запах путинской стабильности... в районе 70% проголосовали за этот запах...
luger_max_otto 30 марта 2018 | 08:43
За меня сейчас Михаил Евграфович выскажется:
Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!
Вот так- то.
bazilgu 30 марта 2018 | 08:47
А жители Волоколамска в состоянии сложить 2 и 2? Думаю, что нет.
За кого голосовали на выборах? За Путина, за Едро. Вот и получите, распишитесь. За свой выбор надо отвечать.