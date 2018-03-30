В администрации Кемерова проводятся следственные действия

Как сообщают госканалы, проверяют людей, которые давали разрешение на ввод здания сгоревшего торгового центра в эксплуатацию. Напомним, раньше это была кондитерская фабрика. Уже задержана гендиректор компании собственника ТЦ Юлия Богданова. По версии следствия, она неоднократно получала уведомления от сотрудников о недостатках в системе пожарной безопасности, но ничего не предпринимала.