В администрации Кемерова проводятся следственные действия
Как сообщают госканалы, проверяют людей, которые давали разрешение на ввод здания сгоревшего торгового центра в эксплуатацию. Напомним, раньше это была кондитерская фабрика. Уже задержана гендиректор компании собственника ТЦ Юлия Богданова. По версии следствия, она неоднократно получала уведомления от сотрудников о недостатках в системе пожарной безопасности, но ничего не предпринимала.
Комментарии11
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arabmot 30 марта 2018 | 08:40
Ага, собственников и арендаторов арестовывают пачками. А где аресты чиновников, подписывавших разрешительные документы?
travmatolog 30 марта 2018 | 08:40
Неужели хотя бы одного взяточника заарестуют? Не верю!
vezdehod 30 марта 2018 | 08:41
Прикрыли на Три месяца Торговый центр "Щёлковский", а ведь он существует с лохматых времён - неужели и там было Всё схвачено?
neburzhui2 30 марта 2018 | 08:42
Конец эпохи приватизации...
hrenvam 30 марта 2018 | 08:45
Если нароют слишком высоко - скажут, что без разрешения работали...
sparky 30 марта 2018 | 08:46
Две зиц-председательницы уже взяты.
Им пора вспоминать господина Фунта.
ha12raz 30 марта 2018 | 08:53
Ввод всегда подписывает глава, т. е. Тулеев.....непотопляемый авианосец коррупции..
vilingrad 30 марта 2018 | 08:58
Песков объяснил, почему путин не вышел к толпе. Типа не о чем говорить с тысячами людей, конкретного разговора не будет- а ведь Путин всегда такой конкретный- в каждую мелочь всматривается.
Чё-то вспомнился анекдот ревущих 90х:
-Босс, ты на стрелку всегда красный пиджак одеваешь?
-Да. Если меня ранят, не хочу, чтобы моя братва страдала от вида крови.
-А....Теперь я въехал, чего ты всегда в коричневых штанах...
alexeyn2 30 марта 2018 | 09:07
не предпринимала? деньги копила чтобы от пожинспекции отбиться, а не тратила их на противопожарные мероприятия, что тут непонятного?
alexeyn2 30 марта 2018 | 09:10
а Тулееву хотябы замечание за неопрятный внешний вид объявят? он же не стрижен пришел на встречу с президентом
konogen 30 марта 2018 | 09:15
ТРЦ работает не со вчерашнего дня. МЧС опубликовала релиз, где уведомила публику что она давала запрет на ввод в эксплуатацию. Где её иски в суд по поводу грубейших нарушений правил приёма в эксплуатацию зданий 1-ой категории? Нет.
Моё личное мнение - на 90% в этой трагедии виновны высшие чиновники МЧС, закрывшие глаза на неисполнение своих же запретов. Их я и стал бы судить.