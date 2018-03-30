Решение России выслать американских дипломатов означает дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами

Об этом говорится в заявлении Белого дома. В нём отмечается, что это не стало неожиданностью для Вашингтона. Накануне вечером было объявлено, что Москва высылает около 60 сотрудников американских дипмиссий. Кроме того, должно быть закрыто Генконсульство этой страны в Санкт-Петербурге.