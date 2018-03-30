Решение России выслать американских дипломатов означает дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами
Об этом говорится в заявлении Белого дома. В нём отмечается, что это не стало неожиданностью для Вашингтона. Накануне вечером было объявлено, что Москва высылает около 60 сотрудников американских дипмиссий. Кроме того, должно быть закрыто Генконсульство этой страны в Санкт-Петербурге.
Комментарии13
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nemez1 30 марта 2018 | 08:22
Высылка, как рус.дипломатов. так и американскизх, никому на пользу не пойдет, разведка нужна всем и это всем во благо, а вот дети рус.бонз проживающие в США и ЕС приносят народа западных демократий гораздо больше вреда и проблем, это свмые страшные враги западного мира.
alis_kirs 30 марта 2018 | 08:29
nemez1: ===...а вот дети рус.бонз проживающие в США и ЕС приносят народа западных демократий гораздо больше вреда и проблем, это свмые страшные враги западного мира.===
Поддерживаю. Выслать их усих на родину! И не пущать "к себе", вплоть до седьмого колена. Однако, есть один вопросик к Вам. А чем эти "дети рус.бонз" так страшны США и ЕС? Ну, кроме того, что расходуют там страшно много денег?
nadin57 30 марта 2018 | 08:23
Ага, а ваше решение выслать российских дипломатов означает - дружбу и любовь))
sasass 30 марта 2018 | 08:25
Потешный удар по Америке...
alis_kirs 30 марта 2018 | 08:31
sasass: ===Потешный удар по Америке===
Ага. Потешный удар на потешный удар. Те потешались... Мы потешались... Будем и дальше потешаться!
kvam 30 марта 2018 | 08:33
sasass: Пляши и пой. Смейся взахлеб.
Вот только американцы что-то приуныли.
protiv777 30 марта 2018 | 08:27
Ну это уже старый анекдот - А нас то за что?
stebinmaku 30 марта 2018 | 08:27
Осторожно, "двери для диалога" закрываются. Следующая станция...
gluhoy2250 30 марта 2018 | 08:30
Выписка из истории болезни Белого дома: "Диагноз: шизофрения, процесс необратимый. лечению не поддается!"
estamp 30 марта 2018 | 08:32
Решение России выслать американских дипломатов означает дальнейшее ухудшение...
В нём отмечается, что это не стало неожиданностью для Вашингтона.
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Дык. Если все случилось именно так, как Вашингтон и ожидал, то и ответственность за т.н. ухудшение на нем.
Дебилы, бл..! Я правильно говорю, Сергей Викторович?
keg 30 марта 2018 | 08:32
железный занавес опускается всё ниже... добро пожаловать в "совок"...
vata_putya 30 марта 2018 | 08:37
два дебила пипками меряются, а народу головняк
ostapbey 30 марта 2018 | 08:45
А кто тут жаловался, что не успел билет купить для прославления русского спорта в Америке?
Не Машка ли в жиме лежа?
Даже?