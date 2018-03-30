Медиацентр высшей школы экономики удалил видеозапись встречи студентов с пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым
Об этом Русской службе ВВС рассказали несколько участников мероприятия. Песков был гостем студенческого ток-шоу «В точку». Он, в частности, сравнил обвинения в адрес депутата Леонида Слуцкого с делом американского продюсера Харви Вайнштейна и выразил удивление, почему журналистки так долго молчали.
Также Песков рассказал, почему Владимир Путин не вышел к митингующим в Кемерово. По его словам, с толпой в несколько тысяч человек говорить, как привык Путин, детально, невозможно. Также пресс-секретарь президента подверг критик Алексе Навального, который, по его словам, не может объединить вокруг себя людей и создать серьёзную политическую силу.
Комментарии16
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putin_itogy 30 марта 2018 | 08:23
Как выросли Лиговские..
"С толпой" они больше не разговаривают, низко для Повелителя.
Только с Обамой и Трампом,
могут сесть за один стол, и поделить мир.
Наполен, ей богу наполеон..
semia 30 марта 2018 | 08:33
Девушки из Голливуда и журналистки-проститутки. А вот жена его Навка -честная.
nikolashin2017 30 марта 2018 | 08:43
putin_itogy: а может просто он забздел ?
а леха наш в народе смел...
aleksandr39 30 марта 2018 | 08:45
putin_itogy: Митька Песков нес ПУРГУ о чем рассказал "великий вождь " в программе Вована Соловьева .
vezdehod 30 марта 2018 | 08:50
Со стадом Баранов согнанных в "Нужники" Он говорить может, а со своим народом - у него не хватает слов.
y3emen1 30 марта 2018 | 08:28
Корона вове ухи жмёть....
sbk 30 марта 2018 | 08:28
Чего они все так боятся?
ts 30 марта 2018 | 08:28
Пургомёт уже боится распространения пурги, которую гонит...
sasass 30 марта 2018 | 08:29
Спохватились поздно - птичка "Чушь " вылетела и ее не поймаешь уж ...
gvs 30 марта 2018 | 08:31
Пурга + пурген - это пострашнее "Новичка" будет )))
sparky 30 марта 2018 | 08:33
Вот и выяснилось, что Путин не популист. Стало быть о броске вдогонку Португалии или, например, о 25 миллионах высокотехнологичных рабочих мест он в шутку говорил.
Но все это - государственная тайна, нельзя, чтобы кругомвраги узнали. Поэтому встречу Пескова стерли. И вобще её не было. А кто выдаст, теми есть кому заняться. И сроки уже заготовлены.
y3emen1 30 марта 2018 | 08:36
sparky: точно, песковатамнет
valian0822 30 марта 2018 | 08:51
sparky: взяли подписку о неразглашении пурги)
astlire 30 марта 2018 | 08:34
"еготамнебыло"
gregor 30 марта 2018 | 08:36
Медиацентр высшей школы экономики удалил видеозапись встречи студентов с пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым
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Низяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя...... низяяяяяяяяяяя.
Россия 2000-2018- 2024 - 2030 - 2036- пока не будут дороги в России .
vilingrad 30 марта 2018 | 08:49
Нормальный такой пресс-секретарь, выступления которого надо засекречивать:)