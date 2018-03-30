В Кемерово задержана генеральный директор компании собственника здания сгоревшего торгового центра

По версии следствия, Юлия Богданова неоднократно получала уведомления от подчинённых о недостатках системы пожарной безопасности, но ничего не предпринимала. Следователи провели обыск в доме подозреваемой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошёл в воскресенье. Погибли 64 человека, большинство из них дети. Сгоревшее здание подлежит сносу.