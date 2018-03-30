В Кемерово задержана генеральный директор компании собственника здания сгоревшего торгового центра
По версии следствия, Юлия Богданова неоднократно получала уведомления от подчинённых о недостатках системы пожарной безопасности, но ничего не предпринимала. Следователи провели обыск в доме подозреваемой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошёл в воскресенье. Погибли 64 человека, большинство из них дети. Сгоревшее здание подлежит сносу.
Комментарии6
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nns33 30 марта 2018 | 08:27
Вчера по ТВ рассказали,что этот ТЦ искал инженера по обслуживанию этой системы с окладов 8 000 р. в месяц. Раньше писали,что этот ТЦ приносил многомиллионные прибыли. Можно сделать вывод,исходя из предложенной зарплаты,что им и нафиг не нужна была эта самая безопасность.
arabmot 30 марта 2018 | 08:36
nns33: При чем тут вообще владельцы и арендаторы? Кто ставил подписи на разрешительных документах со стороны государства? Почему никто из них не арестован?
nns33 30 марта 2018 | 08:45
arabmot: В Кемерово задержана генеральный директор компании собственника здания ====== она ни за что не отвечает вообще? Обеспечить п/пожарную безопасность она не должна,я Вас правильно поняла? // Кто ставил подписи на разрешительных документах со стороны государства?// ===== Это тоже преступники,тоже должны отвечать,но их постараются не "высвечивать".
fontendet 30 марта 2018 | 08:28
ОНА НЕ ДИРЕКТОР ТЦ, она владелица лишь батутного центра.
Вот видео с ней - https://www.youtube.com/watch?v=8tJSa210ttU
И она всего лишь ЗАКАЗАЛА этот батутный центр у российской компании - которая должна отвечать за пожаробезопасность материалов. Это кстати 100% отечественный продукт.
fontendet 30 марта 2018 | 08:31
fontendet: эти батутные центры это серийное производство российских предприятий, обивка из полипропилена, ТЦ лишь купил готовый продукт, установку тоже делал производитель, а не ТЦ. Все это даже есть в видео задолго до пожара.
uhovostro 30 марта 2018 | 08:37
Эх, Юля, Юля... Линять надо было из этой страны сразу же, как только загорелось! Теперь ещё одним "стрелочником" пойдёшь по этапу...