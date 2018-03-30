Очередное перемирие, о котором договорилась контактная группа по Донбассу, начнется в регионе уже сегодня

Стороны конфликта обязались прекратить наступательные действия и ведение огня. Так называемое «пасхальное» перемирие предполагает запрет на ведение боевых и разведывательных действий, отвод тяжелого вооружения и разминирование – об этом сказал российский полпред на минских переговорах Борис Грызлов. Он добавил, что стороны вновь заявили о твердой приверженности полному выполнению Минских соглашений.

При этом с 5 марта в Донбассе уже действует так называемое «абсолютное перемирие». Однако практически каждые сутки стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и сообщают об обстрелах и жертвах.

В феврале Минским соглашениям исполнилось три года. Согласно документу, подписанному контактной группой, противоборствующие стороны должны были прекратить огонь, а Киев – провести конституционную реформу. По некоторым подсчетам за время конфликта на востоке Украины с обеих сторон погибли более 10 тысяч человек.