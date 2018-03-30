Очередное перемирие, о котором договорилась контактная группа по Донбассу, начнется в регионе уже сегодня
Стороны конфликта обязались прекратить наступательные действия и ведение огня. Так называемое «пасхальное» перемирие предполагает запрет на ведение боевых и разведывательных действий, отвод тяжелого вооружения и разминирование – об этом сказал российский полпред на минских переговорах Борис Грызлов. Он добавил, что стороны вновь заявили о твердой приверженности полному выполнению Минских соглашений.
При этом с 5 марта в Донбассе уже действует так называемое «абсолютное перемирие». Однако практически каждые сутки стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и сообщают об обстрелах и жертвах.
В феврале Минским соглашениям исполнилось три года. Согласно документу, подписанному контактной группой, противоборствующие стороны должны были прекратить огонь, а Киев – провести конституционную реформу. По некоторым подсчетам за время конфликта на востоке Украины с обеих сторон погибли более 10 тысяч человек.
Комментарии5
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justlooking 30 марта 2018 | 08:11
А Москва - вернуть Киеву контроль над государственной границей Украиньі.
sedoi63 30 марта 2018 | 08:19
Донбасс не место для дискуссий, господин Грызлов! Это территория соседнего суверенного государства, которое прежде всего нужно уважать. А за что собственно воюем?! За то, чтобы утихомирить обиды и фобии маленького российского фюрера?
ha12raz 30 марта 2018 | 08:22
После Кемерова надо наступать.....победы нужны русскому миру.
andrii1979 30 марта 2018 | 08:25
Слушайте, эти 10 тыс человек уже второй год. А сколько ихтамнетов и русских наемников погибло в Украине, кто знает?
Там, уверен еще +тыс 10 можно смело добавлять.
midnightblues 30 марта 2018 | 08:30
andrii1979: Из этого напрашивается вывод,что российские ихтамнеты не в состоянии воевать абсолютно. Те практически в стране нет армии,а есть какие-то ряженые клоуны-ни на что не способные,кроме изображения коробок и мультиков