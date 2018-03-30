Несколько тысяч человек накануне вышли на стихийный митинг в подмосковном Волоколамске
Они выразили недовольство постоянными выбросами сероводорода из-за мусорной свалки. Мэр города Петр Лазарев пообещал протестующим ввести режим ЧС. При этом, как передает «Интерфакс», в подмосковном МЧС не видят оснований вводить в Волоколамске режим чрезвычайной ситуации.
Комментарии2
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alo0000 30 марта 2018 | 08:20
Великое стояние на реке Лама. Ждем голландцев.
aleksei123m 30 марта 2018 | 08:32
"При этом, как передает «Интерфакс», в подмосковном МЧС не видят оснований вводить в Волоколамске режим чрезвычайной ситуации."
Действительно, чего вводить, дождемся трупов, соберем посиделки, попросим у путина прощения и тогда уж...