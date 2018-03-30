Несколько тысяч человек накануне вышли на стихийный митинг в подмосковном Волоколамске

Они выразили недовольство постоянными выбросами сероводорода из-за мусорной свалки. Мэр города Петр Лазарев пообещал протестующим ввести режим ЧС. При этом, как передает «Интерфакс», в подмосковном МЧС не видят оснований вводить в Волоколамске режим чрезвычайной ситуации.