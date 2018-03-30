В Сиэтле сегодня прекратит работу генконсульство России
Власти США также вышлют 60 сотрудников дипмиссий из-за отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери. Этот шаг важен для национальной безопасности США, сказал американский посол в России Джон Хантсман. Россия вышлет 60 американских дипломатов и закроет генконсульство США в Петербурге.
Комментарии3
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osho___ 30 марта 2018 | 08:14
Вот же выбрали себе Трампа на свою же голову.кхе-кхе.
wertzuwachs 30 марта 2018 | 08:21
Когда ждать наклеек «Трамп-чмо»?
leonln1970 30 марта 2018 | 08:38
прекратились страдания путриотов на чужбине в тылу коварного врага...