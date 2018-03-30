В Сиэтле сегодня прекратит работу генконсульство России

Власти США также вышлют 60 сотрудников дипмиссий из-за отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери. Этот шаг важен для национальной безопасности США, сказал американский посол в России Джон Хантсман. Россия вышлет 60 американских дипломатов и закроет генконсульство США в Петербурге.