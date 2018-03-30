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08:01, 30 марта 2018

Следователи задержали гендиректора компании, которой принадлежал сгоревший торговый центр в Кемерове

Юлии Богдановой в ближайшее время предъявят обвинение. Подчинённые Богдановой не раз говорили ей о недостатках системы противопожарной безопасности в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня. Однако глава компании Кемеровский кондитерский комбинат — владельца комплекса — не приняла мер для того, чтобы решить проблему, говорится в заявлении Следственного комитета. Богданова, ответственная за соблюдение пожарной безопасности, лишь сдавала в аренду всё новые и новые торговые площади. В доме гендиректора провели обыск. В ближайшие часы Богдановой предъявят обвинение по статье нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее смерть двух и более человек. По официальным данным, при пожаре в торговом центре погибли 64 человека – из них 41 ребёнок. Все эвакуационные выходы из здания на момент прибытия пожарных были закрыты, аварийного освещения не было, сообщил начальник областной службы пожаротушения Андрей Бурсин. Его комментарий опубликовало управление МЧС по Кемеровской области. О закрытых выходах говорили и посетители торгового центра. Богданова стала шестой задержанной при расследовании трагедии в Зимней вишне. Под стражей уже находятся управляющая торговым центром Надежда Судденок, его технический директор Георгий Соболев, охранник Сергей Антюшин и два сотрудника, которые занимались обслуживанием противопожарной системы.

Комментарии

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neburzhui2 30 марта 2018 | 08:18

Господь Бог пересматривает итоги приватизации.

neburzhui2 30 марта 2018 | 08:21

Ешь ананасы, рябчиков жуй...

chapter_2 30 марта 2018 | 08:25

Основной владелец кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" — компания "Кемеровский кондитерский комбинат" перечислила 192 миллиона рублей в бюджет Кемеровской области для оказания помощи семьям погибших при пожаре. Об этом сообщалось на внеочередной сессии областного Совета народных депутатов.
Генерального директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлию Богданову, владельца торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, задержали в пятницу. В ближайшее время ей предъявят обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц"). Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
За эксплуатацию здания ТРЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове, скорее всего, отвечала специализированная компания-оператор, а не сам собственник. Была ли задействована собственниками здания ТРЦ «Зимняя Вишня» управляющая компания-оператор? Если компания-оператор была, то собственник ни в чём не виноват.

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