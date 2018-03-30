Следователи задержали гендиректора компании, которой принадлежал сгоревший торговый центр в Кемерове

Юлии Богдановой в ближайшее время предъявят обвинение. Подчинённые Богдановой не раз говорили ей о недостатках системы противопожарной безопасности в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня. Однако глава компании Кемеровский кондитерский комбинат — владельца комплекса — не приняла мер для того, чтобы решить проблему, говорится в заявлении Следственного комитета. Богданова, ответственная за соблюдение пожарной безопасности, лишь сдавала в аренду всё новые и новые торговые площади. В доме гендиректора провели обыск. В ближайшие часы Богдановой предъявят обвинение по статье нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее смерть двух и более человек. По официальным данным, при пожаре в торговом центре погибли 64 человека – из них 41 ребёнок. Все эвакуационные выходы из здания на момент прибытия пожарных были закрыты, аварийного освещения не было, сообщил начальник областной службы пожаротушения Андрей Бурсин. Его комментарий опубликовало управление МЧС по Кемеровской области. О закрытых выходах говорили и посетители торгового центра. Богданова стала шестой задержанной при расследовании трагедии в Зимней вишне. Под стражей уже находятся управляющая торговым центром Надежда Судденок, его технический директор Георгий Соболев, охранник Сергей Антюшин и два сотрудника, которые занимались обслуживанием противопожарной системы.