В Словакии глава антикоррупционного ведомства покинул пост на фоне скандала из-за убийства журналиста
Тела репортера Яна Куциака и его невесты были найдены в конце февраля. Перед смертью журналист расследовал деятельность связи итальянской мафии с местными политиками.
После волны протестов в отставку ушли премьер-министр, два его помощника, а также министр культуры и глава МВД.
Комментарии1
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mmm_333 30 марта 2018 | 08:02
Пусть на стажировку съездит к тулееву, потом по пути заскочить к путину и возвращается подготовленным на родину. Будет знать, что ответить родственникам журналюги.