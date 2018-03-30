ФСБ обязала мессенджеры предоставлять ключи шифрования в срок до 10 дней с момента получения запроса
Приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Верховный суд признал законным приказ ФСБ о расшифровке сообщений в Telegram. Сразу после этого Роскомнадзор обязал мессенджер в течение 15 дней предоставить ФСБ необходимые данные.
Согласно законодательству, в противном случае Telegram грозит блокировка на территории России. Однако компания отказывается раскрыть тайну переписки пользователей.
Комментарии4
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rampa 30 марта 2018 | 08:15
а я думала, что фраза "Может вам еще и ключи от квартиры отдать?" это шутка
vik_tor 30 марта 2018 | 08:17
Скоро запретят разговаривать без диктофона с прямой трансляцией в ФСБ. И писать только в присутствии специального представителя, а то враги кругом...
compare 30 марта 2018 | 08:26
как это ,"суд",может признать "законным" действие,которое собой несет полное низложение тех принципов,на которых построен сервис? а стало быть,ведет к отказу пользователей от его услуг? так проще,сразу было просить: "сезам,закройся"...абсурд,на экспорт?
wertzuwachs 30 марта 2018 | 08:30
Да блокировали бы уже и успокоились. Кому надо, блокировку обойдёт. Технологии-то тонкие, буржуйские. Это не болванкой в воздух пулять.