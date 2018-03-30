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07:46, 30 марта 2018

В Минобороны сообщили об успешном испытании ракеты «Сармат», о которой говорил в послании Владимир Путин

Как уточнили в ведомстве, это были вторые бросковые испытания, передают информагентства. То есть, на космодроме Плесецк запустили макет тяжелой межконтинентальной ракеты без старта ее двигателей.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Россия разрабатывает новую ракету с ядерным зарядом, способную преодолеть систему американской ПРО.

По сведениям источников NBC, во время недавнего телефонного разговора в Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что если Москва хочет новую гонку вооружений — это можно устроить, но победят в ней США.

Комментарии

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leon0109 30 марта 2018 | 07:51

Ну, раз само (!!!) Минобороны сообщило, то тогда, конечно, да-а-аа

neburzhui2 30 марта 2018 | 07:57

Капитализм - конкуренция всех со всеми, и каждого с каждым "частно" :-))

polit_person 30 марта 2018 | 08:06

leon0109: Ракета деревянная была, не волнуйся. Она к берегам США подойдет незаметно как АН-2 Кукурузник. Это и есть ее основной принцип скрытности.

luger_max_otto 30 марта 2018 | 08:10

Очередной этап бросковых испытаний: макет ракеты успешно вылетел из пускового контейнера. Необходимый этап, но от него до успешных полетов ракеты и принятия на вооружение путь не близкий.

nikruchev 30 марта 2018 | 08:17

luger_max_otto: Да ещё и ракеты наверняка нет. Болванку выбросили и радуются.

vaka257 30 марта 2018 | 07:52

Уже сами себя бояться приучаем...Кого пугаем?!..

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polit_person 30 марта 2018 | 08:08

vaka257: Чудны дела твои, Господи. Сармат нацелен на США, а дрищут бандеровцы.

compare 30 марта 2018 | 08:20

polit_person: пока что,"дри...те" вы....но так погано и вонько,как и тысяче мифических бандеровцев,не суметь.скрепа?

sg79g 30 марта 2018 | 07:54

Добрая весть! А с "Сарматом" действительно дела продвигаются успешно.. КБМ всегда славился талантами..

e_rishka 30 марта 2018 | 07:57

sg79g: без сармата у вас никак?

polit_person 30 марта 2018 | 08:11

e_rishka: Так ведь ни кто еще не отменял старой американской истины, что «Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом».

mumaras 30 марта 2018 | 08:25

polit_person: Хорошая поговорка, но при чем здесь "доброе слово"?

mmm_333 30 марта 2018 | 08:00

sg79g: Пока не ударят по США не поверю. Врут и придумывают, мультики одни.
Если крутой мужик пусть вдарит по США и плевать на наварованное добро в той же Америке.

proxit 30 марта 2018 | 08:07

mmm_333:

Похоже прав был Жирик про вас - тупую уральскую ватку...

mmm_333 30 марта 2018 | 08:54

proxit: А ты откуда белая кость? Чем подтвердишь свой

world_nail 30 марта 2018 | 07:54

Звонил в Воронеж, тама вроде всё намана.

ostapbey 30 марта 2018 | 07:57

Сколько лет Булавой пуляли?
И все мимо.
Воронежа даже.

polit_person 30 марта 2018 | 08:14

ostapbey: world_nail: Опять бандровцы заскулили про Воронеж )))) Что, мечта вашей жизни, надоело по Крыжополям говно месить?

compare 30 марта 2018 | 08:22

polit_person: ты,холуек и правда такой тупой,или для базара,прикидываешься? скорее,да...дебильненький,да? это же,не обидно? почти,"ласково")))))

ostapbey 30 марта 2018 | 08:29

polit_person: так ты и в Крыжополе мечтаешь о бандеровцах?
Что , понравился предыдущий замес?
А ведь на гилляке ты говорил что больше не хочешь..
И не будешь!!
Даже.

vadimp 30 марта 2018 | 08:00

"Москва хочет"
Нее, не хочет! А вынужденна. Иначе эта КГБшная хунта слетит.

russky77 30 марта 2018 | 08:00

Круто! Вытолкнули из шахты! Это всё равно, что поставить на колеса новейший российский электромобиль, правда без батарей и двигателя, и 10 метров по дорожке толкать его руками

sg79g 30 марта 2018 | 08:04

russky77:
Постпред РФ в ООН ходит по коридору, задумчиво бормочет себе под нос:
- Куда же ещё пять? Куда же ещё пять?
Его спрашивают:
- О чём Вы?
- Видите ли, по нашим расчётам на всю Британию хватает пяти боеголовок. А на ракете их десять. Вот и ломаем голову - куда девать ещё пять?

ostapbey 30 марта 2018 | 08:31

sg79g: Воронеж
Кемерово
Самара
Ханты мансейск
И твой МУХОСРАНСК.

.вводи координаты, начиная с твоей деревни..
Даже..

ha12raz 30 марта 2018 | 08:01

Распил перед последним днем Помпеи.

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vaka257 30 марта 2018 | 08:02

Ну и как крылатая ракета с ядерной энергетической установкой помогла спасти сгоревших заживо детей в Кемерово?...

ivar1964 30 марта 2018 | 08:03

Вот радость-то! Бальзам на душу царенку! Теперь будет легче забыть про маленькую неприятность в Кемерово.

zibex 30 марта 2018 | 08:07

А мультик покажут?

sbk 30 марта 2018 | 08:07

Условный пуск, как обычно?

compare 30 марта 2018 | 08:17

а из этих букв ,басурманских,"сармат",хорошо складывается слово "матрас"...портянки любят ,сие слово.слюноотделение,по максимуму,по-крайней мере...

greenalex 30 марта 2018 | 08:22

РАН: утечка мозгов из России за три года ускорилась более чем вдвое.

olegfst 30 марта 2018 | 08:23

В фотошопе испытывали? Брехуны!

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gregor 30 марта 2018 | 08:39

В Минобороны сообщили об успешном испытании ракеты «Сармат», о которой говорил в послании Владимир Путин
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Путину показали очередной мультик .
Сдетенел окончательно .

ugolnikov 30 марта 2018 | 08:48

Ракета , ядерное топливо ... смешно . Россия не может изготовить собственный карбюратор. США спокоены какникогда . Знают истинный расклад дел . Это не СССР а всего лишь его далеко не лучший отломленный кусок . Но самый дермовый кусок .

sarbus 30 марта 2018 | 08:48

Да. Немало времени пройдет от "успешных испытаний" до успешных испытаний. И,судя по развитию прогресса,к тому времени,в лучшем случае, будет нуждаться в о-о-чень глубокой модернизации...

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