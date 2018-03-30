В Минобороны сообщили об успешном испытании ракеты «Сармат», о которой говорил в послании Владимир Путин
Как уточнили в ведомстве, это были вторые бросковые испытания, передают информагентства. То есть, на космодроме Плесецк запустили макет тяжелой межконтинентальной ракеты без старта ее двигателей.
В послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Россия разрабатывает новую ракету с ядерным зарядом, способную преодолеть систему американской ПРО.
По сведениям источников NBC, во время недавнего телефонного разговора в Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что если Москва хочет новую гонку вооружений — это можно устроить, но победят в ней США.
Комментарии35
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leon0109 30 марта 2018 | 07:51
Ну, раз само (!!!) Минобороны сообщило, то тогда, конечно, да-а-аа
neburzhui2 30 марта 2018 | 07:57
Капитализм - конкуренция всех со всеми, и каждого с каждым "частно" :-))
polit_person 30 марта 2018 | 08:06
leon0109: Ракета деревянная была, не волнуйся. Она к берегам США подойдет незаметно как АН-2 Кукурузник. Это и есть ее основной принцип скрытности.
luger_max_otto 30 марта 2018 | 08:10
Очередной этап бросковых испытаний: макет ракеты успешно вылетел из пускового контейнера. Необходимый этап, но от него до успешных полетов ракеты и принятия на вооружение путь не близкий.
nikruchev 30 марта 2018 | 08:17
luger_max_otto: Да ещё и ракеты наверняка нет. Болванку выбросили и радуются.
vaka257 30 марта 2018 | 07:52
Уже сами себя бояться приучаем...Кого пугаем?!..
polit_person 30 марта 2018 | 08:08
vaka257: Чудны дела твои, Господи. Сармат нацелен на США, а дрищут бандеровцы.
compare 30 марта 2018 | 08:20
polit_person: пока что,"дри...те" вы....но так погано и вонько,как и тысяче мифических бандеровцев,не суметь.скрепа?
sg79g 30 марта 2018 | 07:54
Добрая весть! А с "Сарматом" действительно дела продвигаются успешно.. КБМ всегда славился талантами..
e_rishka 30 марта 2018 | 07:57
sg79g: без сармата у вас никак?
polit_person 30 марта 2018 | 08:11
e_rishka: Так ведь ни кто еще не отменял старой американской истины, что «Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом».
mumaras 30 марта 2018 | 08:25
polit_person: Хорошая поговорка, но при чем здесь "доброе слово"?
mmm_333 30 марта 2018 | 08:00
sg79g: Пока не ударят по США не поверю. Врут и придумывают, мультики одни.
Если крутой мужик пусть вдарит по США и плевать на наварованное добро в той же Америке.
proxit 30 марта 2018 | 08:07
mmm_333:
Похоже прав был Жирик про вас - тупую уральскую ватку...
mmm_333 30 марта 2018 | 08:54
proxit: А ты откуда белая кость? Чем подтвердишь свой
world_nail 30 марта 2018 | 07:54
Звонил в Воронеж, тама вроде всё намана.
ostapbey 30 марта 2018 | 07:57
Сколько лет Булавой пуляли?
И все мимо.
Воронежа даже.
polit_person 30 марта 2018 | 08:14
ostapbey: world_nail: Опять бандровцы заскулили про Воронеж )))) Что, мечта вашей жизни, надоело по Крыжополям говно месить?
compare 30 марта 2018 | 08:22
polit_person: ты,холуек и правда такой тупой,или для базара,прикидываешься? скорее,да...дебильненький,да? это же,не обидно? почти,"ласково")))))
ostapbey 30 марта 2018 | 08:29
polit_person: так ты и в Крыжополе мечтаешь о бандеровцах?
Что , понравился предыдущий замес?
А ведь на гилляке ты говорил что больше не хочешь..
И не будешь!!
Даже.
vadimp 30 марта 2018 | 08:00
"Москва хочет"
Нее, не хочет! А вынужденна. Иначе эта КГБшная хунта слетит.
russky77 30 марта 2018 | 08:00
Круто! Вытолкнули из шахты! Это всё равно, что поставить на колеса новейший российский электромобиль, правда без батарей и двигателя, и 10 метров по дорожке толкать его руками
sg79g 30 марта 2018 | 08:04
russky77:
Постпред РФ в ООН ходит по коридору, задумчиво бормочет себе под нос:
- Куда же ещё пять? Куда же ещё пять?
Его спрашивают:
- О чём Вы?
- Видите ли, по нашим расчётам на всю Британию хватает пяти боеголовок. А на ракете их десять. Вот и ломаем голову - куда девать ещё пять?
ostapbey 30 марта 2018 | 08:31
sg79g: Воронеж
Кемерово
Самара
Ханты мансейск
И твой МУХОСРАНСК.
.вводи координаты, начиная с твоей деревни..
Даже..
ha12raz 30 марта 2018 | 08:01
Распил перед последним днем Помпеи.
vaka257 30 марта 2018 | 08:02
Ну и как крылатая ракета с ядерной энергетической установкой помогла спасти сгоревших заживо детей в Кемерово?...
ivar1964 30 марта 2018 | 08:03
Вот радость-то! Бальзам на душу царенку! Теперь будет легче забыть про маленькую неприятность в Кемерово.
zibex 30 марта 2018 | 08:07
А мультик покажут?
sbk 30 марта 2018 | 08:07
Условный пуск, как обычно?
compare 30 марта 2018 | 08:17
а из этих букв ,басурманских,"сармат",хорошо складывается слово "матрас"...портянки любят ,сие слово.слюноотделение,по максимуму,по-крайней мере...
greenalex 30 марта 2018 | 08:22
РАН: утечка мозгов из России за три года ускорилась более чем вдвое.
olegfst 30 марта 2018 | 08:23
В фотошопе испытывали? Брехуны!
gregor 30 марта 2018 | 08:39
В Минобороны сообщили об успешном испытании ракеты «Сармат», о которой говорил в послании Владимир Путин
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Путину показали очередной мультик .
Сдетенел окончательно .
ugolnikov 30 марта 2018 | 08:48
Ракета , ядерное топливо ... смешно . Россия не может изготовить собственный карбюратор. США спокоены какникогда . Знают истинный расклад дел . Это не СССР а всего лишь его далеко не лучший отломленный кусок . Но самый дермовый кусок .
sarbus 30 марта 2018 | 08:48
Да. Немало времени пройдет от "успешных испытаний" до успешных испытаний. И,судя по развитию прогресса,к тому времени,в лучшем случае, будет нуждаться в о-о-чень глубокой модернизации...