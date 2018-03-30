Задержана глава компании-собственника ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове
Генеральный директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, владелец торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, была задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ («нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»).
Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
«Сегодня задержана генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы. В ходе следствия
установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания», — говорится в сообщении.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
neburzhui2 30 марта 2018 | 08:06
«Сегодня задержана генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова.
Пересмотр итогов приватизации Господом Богом.