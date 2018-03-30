Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес Леонида Слуцкого данью моде

Пострадавших журналисток он сравнил с женщинами, которые обвинили в домогательствах Харви Вайнштейна. А голливудских актрис пресс-секретарь президента сравнил с проститутками, передает «Русская служба Би-би-си».

Песков выступил перед студентами Высшей школы экономики. Запись встречи вуз удалил, как сообщается, по просьбе Пескова.