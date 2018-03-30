Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес Леонида Слуцкого данью моде
Пострадавших журналисток он сравнил с женщинами, которые обвинили в домогательствах Харви Вайнштейна. А голливудских актрис пресс-секретарь президента сравнил с проститутками, передает «Русская служба Би-би-си».
Песков выступил перед студентами Высшей школы экономики. Запись встречи вуз удалил, как сообщается, по просьбе Пескова.
Комментарии10
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proxit 30 марта 2018 | 07:39
Интересно, когда еврейка Левински подаст на Белый дом за принуждение к сплёвыванию спермы на платье?
arye_11 30 марта 2018 | 07:43
proxit:
Обломушка.
А ты хотя бы один раз в жизни в живую видел вещи о которых так смело, увлекательно и красочно пишешь?
proxit 30 марта 2018 | 07:52
arye_11:
Вы полагаете, что всем несомненно интересно наблюдать еврейское лицо на которое кончил белый человек?
Большинству европейцев чужды ваши азиатские извращения.
arye_11 30 марта 2018 | 07:54
proxit:
Единственное, что полагаю - таких дешевых балаблов как ты, мы в глубоком детстве называли "Ё*арь-теоретик"
abraz 30 марта 2018 | 08:48
arye_11: А нет ли тут антисемитизма?
chapter_2 30 марта 2018 | 07:50
Скандал вокруг Л.Слуцкого, известного непристойным поведением и сексуальными домогательствами, не удастся спустить на тормозах.
arbitrmvk 30 марта 2018 | 07:50
Во первых, про проституток он узнает от первого лица, и я ему верю.....Во вторых он - альфонс и знает, как за часики приходится давать себя потрогать , и я ему верю.....
abraz 30 марта 2018 | 07:55
Заметает следы, поганец.
mariupol1953 30 марта 2018 | 08:04
Наверное Слуцкий удачно потрогал лобок Навки,возбудил,чем и порадовал усатого.Дань моде однако.
apels 30 марта 2018 | 08:20
Хорошая мода вычищать, наказывать моральных уродов.