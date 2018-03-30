Торговый представитель России в США Александр Стадник обнаружил себя в списке высылаемых дипломатов

По его словам, такой шаг означает деградацию двусторонних отношений, передает РИА. Стадник находится в Москве. США из-за отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ решили выслать 60 российских сотрудников дипмиссий и закрыть генконсульство в Сиэтле. Россия вышлет столько же американских дипломатов и закроет генконсульство США в Петербурге.