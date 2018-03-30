Торговый представитель России в США Александр Стадник обнаружил себя в списке высылаемых дипломатов
По его словам, такой шаг означает деградацию двусторонних отношений, передает РИА. Стадник находится в Москве. США из-за отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ решили выслать 60 российских сотрудников дипмиссий и закрыть генконсульство в Сиэтле. Россия вышлет столько же американских дипломатов и закроет генконсульство США в Петербурге.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
all_seeing74 30 марта 2018 | 07:40
Прощай так нелюбимая заграница!!!))) чото не слышно в его словах безудержной радости и энтузиазма!!!))))
davi__koloradov 30 марта 2018 | 07:44
Гонят рашковатников
По миру с котомкою
Жизнь текёт меж пальчиков
Паутинкой тонкою
(с)
mavreh 30 марта 2018 | 07:52
davi__koloradov: громят может и ватников, но достаётся всем, и 25% нормальных людей тоже.
Радоваться особо нечему.
all_seeing74 30 марта 2018 | 07:59
mavreh: успагойся!!! Как раз нормальные люди не пострадают, возможны неудобства, но мы потерпим!)))
silver1972 30 марта 2018 | 07:49
Короче, хватит уже тянуть кота за хвост! Разрыв дип. оношений , разрыв всех экономических связей и вишенка на торте -ядерная война! Ну раз у нас всех ( и на Западе и в России) мозгов нет выбирать политиков, которые способны договариваться.
all_seeing74 30 марта 2018 | 08:03
silver1972: я знаю только одного политика с которым неочем договариваться! Да и как?!! Он жи постоянно врет, цука!!!)))
world_nail 30 марта 2018 | 07:57
"Прощай, любимый город, уходим завтра в море"
svcher 30 марта 2018 | 07:59
А что про деградацию только только дошло?
chubuk 30 марта 2018 | 08:11
Родные осинки оказались гораздо ближе, чем предполагалось.
ostapbey 30 марта 2018 | 08:38
Торговый представитель?? ТОРГОВЫЙ??
Чем же он торговал, если высылают тех, кто замешан в шпионских делах..
Некондицию гнал? Бодяжил фальсификат даже?