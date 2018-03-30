Задержана глава компании-собственника ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове

Генеральный директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, владелец торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, была задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ («нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»).



Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.



«Сегодня задержана генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы. В ходе следствия

установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания», — говорится в сообщении.