Задержана глава компании-собственника ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове
Генеральный директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, владелец торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, была задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ («нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»).
Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
«Сегодня задержана генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы. В ходе следствия
установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания», — говорится в сообщении.
Комментарии9
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angrew 30 марта 2018 | 07:39
Пошли "стрелочники"!
cuzmich35 30 марта 2018 | 07:45
angrew: Если так пойдет дело ,то и до австралийского барыги доберутся!
А это уже опять вмешательство в дела запада!!!Опять санкции!
wrk 30 марта 2018 | 07:40
Чего-то ОАО на объект малого бизнеса не тянет.
tttyyy 30 марта 2018 | 07:43
Старуха Альбац и прочие либералистические твари извинились за то, что распространяли фейки про сотни погибших в Кемерово, чего-то не заметно, зато подобно собакам, что прячут своё говно, втихаря поубирали свои посты.
ramen 30 марта 2018 | 07:43
А где задержанные ФСБшники, что составили инструкцию все аварийные двери закрыть и опечатать?
А вот ещё материал:
http://agonia-ru.com/archives/11927
vaka257 30 марта 2018 | 07:48
Депутат ГД СФ РФ, член фракции ЕР Фокин А.С. (Кемерово) заявил - "Дети пожертвовали жизнью, чтобы объединить нас вокруг Путина".
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Вот и началось - братья и сёстры...Как мерзко всё это.
mavreh 30 марта 2018 | 07:57
Бабе червонец как минимум корячится..
Пожила красиво - и хватит..
chapter_2 30 марта 2018 | 08:06
За эксплуатацию здания ТРЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове, скорее всего, отвечала специализированная компания-оператор, а не сам собственник. Была ли задействована компания-оператор? Кстати, слово "владелец" в русском языке может иметь значения и "собственник" и "арендатор".
allexsib 30 марта 2018 | 08:33
Ну вот,так-на засыпку :
-Кто владелец здания?(нет не нанятый управленец,в функции которого ,входит сдавать в аренду всё,что смогли отжать)
-Фамилия директора конторы,арендующей здание под ТРЦ ?
-Список чиновников,разрешающих и контролирующих подобный бизнес,включая все эти "надзоры".
-Связи:родственные,дружеские и лоббистские ,между вышеперечисленными товарищами.