Фигуристка Евгения Медведева станет ведущей программы «Ледниковый период. Дети» на Первом канале
Об этом накануне объявила пресс-служба телеканала. Другим ведущим станет олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который вел предыдущие сезоны «Ледникового периода». 18 –летняя Евгения Медведева – одна из самых популярных российских фигуристок. Она временно не участвует в соревнованиях из-за травмы.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
angrew 30 марта 2018 | 07:55
Вошла в "обойму"...