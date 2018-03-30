Власти США считают необоснованной высылку из России 60 американских дипломатов
«Для российского ответа нет оправдания», заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. Она подчеркнула, что США и еще 28 стран решили выслать российских дипломатов в ответ на применение химоружия на территории Великобритании.
Представитель Госдепартамента добавила, что США могут принять меры в ответ на закрытие генконсульства в Петербурге и высылку дипломатов.
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etofeasko 30 марта 2018 | 07:32
Рубрика: а нас то за что?