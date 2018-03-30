В подмосковном МЧС не видят оснований вводить в Волоколамске режим чрезвычайной ситуации
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника регионального управления ведомства. Накануне ввести в городе режим ЧС пообещали чиновники местным жителям, которые собрались на стихийный митинг. Протестующие полагают, что власти занижают реальные показатели выбросов сероводорода от ближайшей мусорной свалки.
Комментарии2
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marikona 30 марта 2018 | 07:32
Не видят? Это понятно - коллективные очки ясно где находятся. А как насчет обоняния? Или эти "умники" существуют в скаfандрах?
sarbus 30 марта 2018 | 07:33
Если даже власти признали двенадцатикратное превышение предельно допустимых, можно предположить,что там на самом деле. И,тем не менее,"причин для беспокойства нет"