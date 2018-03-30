В подмосковном МЧС не видят оснований вводить в Волоколамске режим чрезвычайной ситуации

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника регионального управления ведомства. Накануне ввести в городе режим ЧС пообещали чиновники местным жителям, которые собрались на стихийный митинг. Протестующие полагают, что власти занижают реальные показатели выбросов сероводорода от ближайшей мусорной свалки.