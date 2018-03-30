Дочь Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и разговаривает

Это сообщает Би-би-си со ссылкой на источники. Ее отец, также отравленный в начале марта в Англии нервно-паралитическим веществом остается в критическом, но стабильном состоянии.

Из-за отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ отношения России с западными странами еще больше ухудшились.