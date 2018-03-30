Дочь Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и разговаривает
Это сообщает Би-би-си со ссылкой на источники. Ее отец, также отравленный в начале марта в Англии нервно-паралитическим веществом остается в критическом, но стабильном состоянии.
Из-за отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ отношения России с западными странами еще больше ухудшились.
Комментарии3
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glotov 30 марта 2018 | 07:22
Англичане! Куда девали тело настоящей, убиенной вами Скрипаль!!?
sisyan_mudachina 30 марта 2018 | 07:25
glotov: Юля стала разговаривать с телеграфными столбами и показывать фиги пролетающим самолетам? Несомненно ,она - ценный свидетель !)
sg79g 30 марта 2018 | 07:31
Чекисты перед выборами в суматохе намазали ручки вместо нервно-паралитическим газом просто нервным. Потому то и такие легкие последствия. Братец уже через минуту с их папой разговаривал..
А может это кто то из соседей работает на соседней базе? Начитался их маньячки Агаты Кристи, вынес через проходную какого то дуста да намазал ручки. Может собачка Скрипкаля им на газон насрала? Или он сам по пьяне... Это Англия, там и за меньшее травили )))