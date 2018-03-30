Павел Дуров собрал уже 1,7 миллиарда долларов на криптовалюту на основе «Телеграма»

На втором этапе привлечения средств компания получила еще 850 миллионов долларов. Это следует из отчетов, которые направлены в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Как пишет газета «Ведомости», мессенджер планирует провести еще третий раунд инвестиций до конца года.