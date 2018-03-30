В подмосковном МЧС не видят оснований вводить в Волоколамске режим чрезвычайной ситуации
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника регионального управления ведомства. Накануне ввести в городе режим ЧС пообещали чиновники местным жителям, которые собрались на стихийный митинг.
Протестующие полагают, что власти занижают реальные показатели выбросов сероводорода от ближайшей мусорной свалки.
Комментарии8
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lenin3 30 марта 2018 | 06:55
Воняло, воняет и будет вонять-ответило МЧС. У нас, панимашь, щас время набиваея мошны настало-проверка всех ТЦ, а они тут со своей свалкой, с неё денег не возьмешь...
wuwer 30 марта 2018 | 07:00
Правильно....ОМОН уже вводили...не помогает
antimrakobes 30 марта 2018 | 07:01
Ничего, быдло потерпит. Если стерпело гибель десятков детей, то уж отраву со свалки и подавно...
nalix 30 марта 2018 | 07:01
Курортные условия.
croaker 30 марта 2018 | 07:03
А МЧС можно доверять?
nf5096004 30 марта 2018 | 07:03
Они знают, какие показатели занижать, а какие завышать. Только вот показатели с органов обоняния не понизишь, хотя можно людей убедить в том, что это - норма.
putin_itogy 30 марта 2018 | 07:03
Голо - СОВАЛИ...?
Теперь смотрите своим детям в глаза.
"В глаза - смотри!" (с)
ramen 30 марта 2018 | 07:08
ОнЕ все думаютЬ, как бы Путю не побеспокоить...