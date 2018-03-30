Власти США считают необоснованной высылку из России 60 американских дипломатов

«Для российского ответа нет оправдания», заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. Она подчеркнула, что США и еще 28 стран решили выслать российских дипломатов в ответ на применение химоружия на территории Великобритании. Представитель Госдепартамента добавила, что США могут принять меры в ответ на закрытие генконсульства в Петербурге и высылку дипломатов.