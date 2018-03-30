Власти США считают необоснованной высылку из России 60 американских дипломатов
«Для российского ответа нет оправдания», заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. Она подчеркнула, что США и еще 28 стран решили выслать российских дипломатов в ответ на применение химоружия на территории Великобритании. Представитель Госдепартамента добавила, что США могут принять меры в ответ на закрытие генконсульства в Петербурге и высылку дипломатов.
Комментарии9
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putin_itogy 30 марта 2018 | 06:51
США, пожалуйста, на Вас только надежда...
Валите этого Лиговского шпанёнка..
Они уже почувстВОВАли,
нрен в жопе..))
etofeasko 30 марта 2018 | 06:56
putin_itogy:
сколько раз день фапаешь на флаг сша?
ura_123 30 марта 2018 | 07:07
etofeasko: Ты когда это писало,не думало про симоняшу и её поползновения после избрания Трампа?
А напрасно...
cockeyed 30 марта 2018 | 07:03
putin_itogy: Хрен в твоей жопе? Ты что педераст?
glotov 30 марта 2018 | 06:56
Дурочку включила....
zztop1960 30 марта 2018 | 07:04
glotov: А разве США кого-то отравили в России хим оружием ?
etofeasko 30 марта 2018 | 07:07
zztop1960:
а что вина РФ уже доказана?
Давай тогда скинь доказательства сюда - ознакомлюсь.
nf5096004 30 марта 2018 | 07:10
zztop1960: пригожинские в этом не разбираются. Мозгов нет понять, что завтра возможно будут их дети. Мир бьет тревогу, а этим "патриотам" все равно.
sg79g 30 марта 2018 | 07:04
До последнего дипломата будут биться?
Подлейшая страна все-таки сша. Но невольно стоит позавидовать их изобретательности. Красиво разыграли комбинацию. Вспомним последовательность событий. Сначала делают вид, что объявляют Европе торговую войну. Но намекают что могут и передумать насчет некоторых. Затем заставляют своих ближайших островных холуев совершить гнусную провокацию с убийством дешевого иуды. И с удовольствием наблюдают как все дружно выстраиваются в очередь, чтобы поддержать Хозяина.
Нарочно разыгран примитивный убогий спектакль чтобы проверить преданность своих лакеев. Я бы понял если Еврорпа начала высылать дипломаотв после МН-17. Там погибли ее граждане, качественно сфабрикованы обвинения против России, тем более что она все таки поддерживает Республики хотя бы морально.. А тут просто тупой развод, проверка на вшивость. Пойдете за господином, если даже он будет откровенно неправ? ДА! Мой фюрер! Европа не меняется.. Вот так в едином порыве в 1941 году она уже пошла на Россию очередной раз.. Но этот может быть уже последним. Может хватит каждый раз освобождать Европу от маньяков и потом выслушивать упреки в оккупации?