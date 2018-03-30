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06:30, 30 марта 2018

Павел Дуров собрал уже 1,7 миллиарда долларов на криптовалюту на основе «Телеграма»

На втором этапе привлечения средств компания получила еще 850 миллионов долларов. Это следует из отчетов, которые направлены в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Как пишет газета «Ведомости», мессенджер планирует провести еще третий раунд инвестиций до конца года.

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monterado_ancona_marche 30 марта 2018 | 07:09

Мавроди умер! Да здравствует Дуров!..))

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