Количество призывников этой весной сократится на 10% по сравнению с прошлым годом

В войска хотят направить 128 тысяч новобранцев, сообщает ТАСС со ссылкой на Генштаб. Отмечается, что сокращение числа призывников связано с увеличением в составе вооруженных сил служащих по контракту.

Весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июня.