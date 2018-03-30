Количество призывников этой весной сократится на 10% по сравнению с прошлым годом
В войска хотят направить 128 тысяч новобранцев, сообщает ТАСС со ссылкой на Генштаб. Отмечается, что сокращение числа призывников связано с увеличением в составе вооруженных сил служащих по контракту.
Весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июня.
Комментарии4
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ha12raz 30 марта 2018 | 06:39
По контракту служить, дают взятки, а по призыву как баранов на убой.
Вроде одна армия, а служить бесплатно господам не хотят.
stalin_vsegda_zhiv 30 марта 2018 | 06:47
ha12raz: Все правильно, - в капитализме "ничего личного, только бизнес". В капитализме за бесплатно даже прыщ не вскакивает. Народ не виноват, если национальной идеей сделали деньги.
ha12raz 30 марта 2018 | 06:52
Армия такой же государственный орган, как полиция. ГБ, суд, ФНС и пр.
Почему же там должны служить государству бесплатно ?
sproter 30 марта 2018 | 06:53
Очередь в военкомат из желающих отдать долг путину и они, скрепя сердце, вынуждены отказать десяти процентам призывников.