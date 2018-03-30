Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес Леонида Слуцкого данью моде
Пострадавших журналисток он сравнил с женщинами, которые обвинили в домогательствах Харви Вайнштейна. А голливудских актрис пресс-секретарь президента сравнил с проститутками, передает «Русская служба Би-би-си». Песков выступил перед студентами Высшей школы экономики.
Запись встречи вуз удалил, как сообщается, по просьбе Пескова.
Комментарии4
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omichka 30 марта 2018 | 06:36
Запись встречи удалил... тоже мода?
Как пес нашкодивший
chapter_2 30 марта 2018 | 06:57
omichka: Почему пресс-секретарь Президента В.Путина Д.Песков оправдывает, как и спикер Госдумы В.Володин, депутата Л.Слуцкого, известного непристойным поведением и сексуальными домогательствами? Это официальная мнение государства? Что думает о Л.Слуцком Президент России В.Путин?
dilevski1973 30 марта 2018 | 06:46
Слуцкий не Кейси и далеко не Вайнштейн. "Не надо путать татантливого гея с привокзальным пид...ом. "
sproter 30 марта 2018 | 06:57
Если бы Слуцкий его в кабинете за колотушку прихватил и предложил проехать в номера для совместных утех, он бы тоже про дань моде верещал?