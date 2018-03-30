«Утечка мозгов» из России несколько лет выросла вдвое

С 2013 по 2016 годы количество высококвалифицированных эмигрантов увеличилось с 20 тысяч до 44 тысяч. Это сообщил на общем собрании Российской академии наук главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин.

По его словам, средний возраст ученого превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста, передает РБК.