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06:30, 30 марта 2018

«Утечка мозгов» из России несколько лет выросла вдвое

С 2013 по 2016 годы количество высококвалифицированных эмигрантов увеличилось с 20 тысяч до 44 тысяч. Это сообщил на общем собрании Российской академии наук главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин.

По его словам, средний возраст ученого превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста, передает РБК.

Комментарии

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arabmot 30 марта 2018 | 06:35

Интересно, кто же тогда "Сормат" конструировал? Видать не очень квалифицированные)))

stalin_vsegda_zhiv 30 марта 2018 | 06:43

//средний возраст ученого превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста//

С таким научным потенциалом рванем в светлое капиталистическое будущее со скоростью ракеты!

ivar1964 30 марта 2018 | 06:54

arabmot: Такие же квалифицированные, как Вы. Такие, кто пишет "СОрмат".

antimrakobes 30 марта 2018 | 06:54

arabmot: Ну, судя по тому, как убого была сделана презентация ракет на послании, всем этим занимаются всякие повара, мебельщики и попадьи!))

ostapbey 30 марта 2018 | 06:57

arabmot: зачем России мозги???
.
Риторический вопрос...
Даже.

sproter 30 марта 2018 | 06:59

arabmot: "кто же тогда "Сормат" конструировал?"

Мультипликаторы.

dilevski1973 30 марта 2018 | 06:36

Селекция продолжается.

vbgolub 30 марта 2018 | 06:43

Утечка "мозгов" - лучший показатель состояние государственной системы, которую создал Путин.

ur_sus 30 марта 2018 | 06:49

vbgolub:
//«Утечка мозгов» из России за несколько лет выросла вдвое//
Утечка мозгов из россии пропорцинальна количеству ботокса, диффундирующего из заушных мешков ботоксного карлика в его карликовый "моск"...

ostapbey 30 марта 2018 | 06:59

dilevski1973: Не переживай за Россию!!
Все лишние хромосомы то останутся!!!
И скрепы даже.

ramen 30 марта 2018 | 06:37

"Ученье - свет, неученье - тьма. А нам-царям больше тьма по душе..."

e_mae 30 марта 2018 | 06:41

Утечка мозгов из России выросла вдвое.
Твердое не течет. Значит сначала происходит разжижение мозгов и только потом утечка. Далее по логике чтобы утечку увеличить двое надо увеличить или давление или уменьшить плотность(увеличить степень разжижения). Давление в России величина относительно постоянная следовательно текучесть русского мозга связана с его разжижением.

kotvinder2 30 марта 2018 | 06:44

"Утечка мозгов» из России несколько лет выросла вдвое" - это неграмотно.
Вот так грамотно: "Утечка мазгов Расия нескалька лет вырас в два!"

sergei_tn 30 марта 2018 | 06:46

А какими науками здесь заниматься?

Военными разве что.

ivar1964 30 марта 2018 | 06:52

Видимо, тем, кто имеет мозги скрепы не нужны. Скрепы нужны тем, кто мозгов не имеет.

bazilgu 30 марта 2018 | 06:56

Ну и пусть текут. Все не вытекут. Останется 86% "мозгов".

j_partizan 30 марта 2018 | 07:03

А зачем они нужны?
В армии от них проку мало, на дурные митинги не ходят.

sempai 30 марта 2018 | 07:06

Похоже Россия вообще перестает обладать мозгами...одни утекают ( ну..., или утИкают ) на Запад..., остальные разжижаются прямо здесь - на месте постоянного пребывания ...

nadya63 30 марта 2018 | 07:07

Утечка настолько критическая, что на Эхе не осталось грамотных? Это я к тому, что в заголовке пропущен предлог.

ura_123 30 марта 2018 | 07:10

А сколько сейчас годков почётному акадэмику с горного аула?

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