«Утечка мозгов» из России несколько лет выросла вдвое
С 2013 по 2016 годы количество высококвалифицированных эмигрантов увеличилось с 20 тысяч до 44 тысяч. Это сообщил на общем собрании Российской академии наук главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин.
По его словам, средний возраст ученого превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста, передает РБК.
Комментарии20
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arabmot 30 марта 2018 | 06:35
Интересно, кто же тогда "Сормат" конструировал? Видать не очень квалифицированные)))
stalin_vsegda_zhiv 30 марта 2018 | 06:43
//средний возраст ученого превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста//
С таким научным потенциалом рванем в светлое капиталистическое будущее со скоростью ракеты!
ivar1964 30 марта 2018 | 06:54
arabmot: Такие же квалифицированные, как Вы. Такие, кто пишет "СОрмат".
antimrakobes 30 марта 2018 | 06:54
arabmot: Ну, судя по тому, как убого была сделана презентация ракет на послании, всем этим занимаются всякие повара, мебельщики и попадьи!))
ostapbey 30 марта 2018 | 06:57
arabmot: зачем России мозги???
.
Риторический вопрос...
Даже.
sproter 30 марта 2018 | 06:59
arabmot: "кто же тогда "Сормат" конструировал?"
Мультипликаторы.
dilevski1973 30 марта 2018 | 06:36
Селекция продолжается.
vbgolub 30 марта 2018 | 06:43
Утечка "мозгов" - лучший показатель состояние государственной системы, которую создал Путин.
ur_sus 30 марта 2018 | 06:49
vbgolub:
//«Утечка мозгов» из России за несколько лет выросла вдвое//
Утечка мозгов из россии пропорцинальна количеству ботокса, диффундирующего из заушных мешков ботоксного карлика в его карликовый "моск"...
ostapbey 30 марта 2018 | 06:59
dilevski1973: Не переживай за Россию!!
Все лишние хромосомы то останутся!!!
И скрепы даже.
ramen 30 марта 2018 | 06:37
"Ученье - свет, неученье - тьма. А нам-царям больше тьма по душе..."
e_mae 30 марта 2018 | 06:41
Утечка мозгов из России выросла вдвое.
Твердое не течет. Значит сначала происходит разжижение мозгов и только потом утечка. Далее по логике чтобы утечку увеличить двое надо увеличить или давление или уменьшить плотность(увеличить степень разжижения). Давление в России величина относительно постоянная следовательно текучесть русского мозга связана с его разжижением.
kotvinder2 30 марта 2018 | 06:44
"Утечка мозгов» из России несколько лет выросла вдвое" - это неграмотно.
Вот так грамотно: "Утечка мазгов Расия нескалька лет вырас в два!"
sergei_tn 30 марта 2018 | 06:46
А какими науками здесь заниматься?
Военными разве что.
ivar1964 30 марта 2018 | 06:52
Видимо, тем, кто имеет мозги скрепы не нужны. Скрепы нужны тем, кто мозгов не имеет.
bazilgu 30 марта 2018 | 06:56
Ну и пусть текут. Все не вытекут. Останется 86% "мозгов".
j_partizan 30 марта 2018 | 07:03
А зачем они нужны?
В армии от них проку мало, на дурные митинги не ходят.
sempai 30 марта 2018 | 07:06
Похоже Россия вообще перестает обладать мозгами...одни утекают ( ну..., или утИкают ) на Запад..., остальные разжижаются прямо здесь - на месте постоянного пребывания ...
nadya63 30 марта 2018 | 07:07
Утечка настолько критическая, что на Эхе не осталось грамотных? Это я к тому, что в заголовке пропущен предлог.
ura_123 30 марта 2018 | 07:10
А сколько сейчас годков почётному акадэмику с горного аула?