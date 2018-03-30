Торговый представитель России в США Александр Стадник обнаружил себя в списке высылаемых дипломатов
По его слова, такой шаг означает деградацию двусторонних отношений, передает РИА. Стадник находится в Москве. США из-за отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ решили выслать 60 российских сотрудников дипмиссий и закрыть генконсульство в Сиэтле.
Россия вышлет столько же американских дипломатов и закроет генконсульство США в Петербурге.
Комментарии13
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midnightblues 30 марта 2018 | 06:35
А разве есть какие то торговые отношения?/
stalin_vsegda_zhiv 30 марта 2018 | 06:40
Домой, домой, Стадник! Работать! Родина ждет возвращения своих трудовых героев!
sumars 30 марта 2018 | 06:41
midnightblues: как неохота то на родину возвращаться из проклятого пиндостана:)
dilevski1973 30 марта 2018 | 06:38
На выход с вещами. Родина ждёт.
putin_itogy 30 марта 2018 | 06:41
Домой
Все случится этой ночью, на приборах моих верный курс.
Пусть сомнения рвутся в клочья, больше я падений не боюсь.
Рассекая воздух, набирая скорость, приближаясь к звездам.
Возвращаюсь я домой…
Домой!
Там так сладко бьется сердце северных гор.
Домой!
Снова остается бесконечный простор за спиной.
Позади ночная брань чужих городов,
Зной соленых океанов, терпких садов,
Но во мне уже стучит как шальной мотор
Сердце северных гор,
Сердце северных гор.
zztop1960 30 марта 2018 | 06:42
Намерения России провести тренировочные полеты ракет над латвийской эксклюзивной экономической зоной — это бахвальство, но истинно сильный бахвалиться не должен, заявил агентству LETA бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии Раймонд Граубе.
Он считает, что Россия ведет себя подобно человеку, который желает убедить других в своем превосходстве. По его мнению, такая демонстрация силы на деле является проявлением слабости. "Они все время хотят привлечь к себе внимание, но тот, кто действительно силен, так делать не должен", — сказал Граубе. Министерство обороны вызвало российского военного атташе в Латвии Андрея Лобова и выразило недовольство сложившейся ситуацией. Несмотря на то, что международные договоры не запрещают России на этой территории проводить подобные учения, ее действия вызывающие и могут быть расценены как демонстрация силы. Также учения могут угрожать движению судов и воздушных судов над Балтийским морем.
sg79g 30 марта 2018 | 06:51
zztop1960:
Он прав. Сильный не должен унижаться мелкими пакостями. А его заокеанский хозяин именно этим и занимается. А со стороны России это просто напоминание что ее терпение может быть не безгранично..
А сколько учений НАТО на територии Шпротландии проходило этот еблан не посчитал? Это было демонстрация чего? Миролюбия и добрососедства?
Лживые двуличные и трусливые пидорасы все эти младоевропейцы..
putin_itogy 30 марта 2018 | 07:01
zztop1960: Ким Чен путин, в своём амплуа - дворового пакостливого гопника.
Сейчас он злобствует вдвойне, его младший брат Ким Ын, как им кажется нагнул весь мир по своим правилам.
Вот Лиговскому шпанёнку стало завидно и обидно, а он чё..?
Будет пакостить и гадить, с утроенной силой.
Ждём чекистских провокаций, терактов и отравлений, по всему миру.
mumaras 30 марта 2018 | 06:46
Радоваться должен! Домой же с чужбины злобной возвращается. Сможет ли перестроиться, вот вопрос? Там ведь нужно было разлагать, а тут нужно будет созидать.....
chapter_2 30 марта 2018 | 06:46
Должность торгового представителя - хорошее прикрытие для торговца кокаином.
ivar1964 30 марта 2018 | 06:49
"Давно мы дома не были.
Цветет родная ель,
Как будто в сказке-небыли
За тридевять земель."
ivanov356 30 марта 2018 | 06:52
Почему стаднику не объяснили, что ракеты пускать будет, всем мстить, всех презирать?
piter_ug 30 марта 2018 | 06:59
//Торговый представитель//
В принципе, специализацию можно и не менять - будет торговым представителем уралвагонзавода. Будет продавать металлолом.