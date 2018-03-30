На Землю уже сегодня могут упасть уцелевшие обломки китайской космической станции «Тяньгун»

Причем, куда именно — точно неизвестно.

Орбитальная станция с громким названием «Небесный дворец» была фактически оставлена в космосе еще два года назад. Китайский центр управления полетами еще тогда вывел объект из-под контроля. Все это время восьмитонная станция постепенно сходила с орбиты. Сегодня, как ожидается, она преодолеет 100-километровую отметку над уровнем Земли и начнет постепенно нагреваться в плотных слоях атмосферы. При этом ученые уверены, что полностью объект не разрушится. Наиболее плотные детали — такие как топливные баки и элементы двигателей — все же имеют шанс достичь Земли.

Согласно расчетам, упасть обломки должны в океан — в районе экватора. Однако, где именно это произойдет — предположить довольно сложно. Если станция войдет в атмосферу ночью, да и к тому же в районе какого-либо населенного пункта, это можно будет увидеть. Зрелище, — говорят исследователи, — будет похоже на метеоритную вспышку.

Новую орбитальную станцию Китай планирует запустить в течение четырех лет.