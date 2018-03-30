Израильская армия готовится реагировать на массовые беспорядки у границы с сектором Газы

Военные опасаются, что демонстрации, организованные ХАМАС, могут перерасти в столкновения.

На границе с Газой израильская армия сконцентрировала крупные силы: пехотные и танковые подразделения, снайперов и вертолеты. Полицейские и пограничники блокируют территории, прилегающие к разделительному забору – эти зоны для гражданского населения будут закрыты. Таким образом Израиль подготовился к «маршу миллионов», или, как называет демонстрацию ХАМАС, «маршу возвращения». Военные ожидают, что в ходе массовых митингов, активисты могут предпринять попытку прорыва через границу и завязать столкновение в израильтянами.

ЦАХАЛ распространяет среди местных жителей листовки, с призывами отказаться от участия в демонстрациях. Военные опасаются дальнейшей эскалации конфликта в том случае, если в ходе инцидента появятся жертвы среди палестинских арабов.

Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газы на неделю. Въезд на территорию страны разрешен только гуманитарным конвоям.