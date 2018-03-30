Британские медики сообщили об улучшении самочувствия дочери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля

Она находится в сознании и может говорить.

Состояние Юлии Скрипаль теперь не оценивается как критическое, рассказали в британской Национальной службе здравоохранения. Врачи сообщили, что дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля хорошо отреагировала на лечебный курс и быстро идет на поправку. Ее состояние оценивается как стабильное. Между тем, по данным врачей, самочувствие Сергея Скрипаля до сих пор не изменилось: он в реанимации в стабильно критическом состоянии. Британский МИД, тем временем, уведомил российское посольство об улучшении здоровья дочери экс-офицера ГРУ. В дипмиссии уже подтвердили получение соответствующей ноты.

В Лондоне полагают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Власти Британии считают, что к случившемуся причастна Россия. Между тем химик Вил Мирзаянов, который называет себя разработчиком «Новичка», ранее говорил, что выжить после отравления веществом практически невозможно. Если это и удается, то человек все равно будет впоследствии нетрудоспособным инвалидом.

Россия отрицает не только свою причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, но и разработки химического оружия под названием «Новичок».