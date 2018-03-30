Консульство России в Сиэтле прекратит сегодня свою работу

Решение о закрытии диппредставительства приняли американские власти в связи с отравлением Сергея Скрипаля.

Кампания солидарности с Великобританией, которая первой после инцидента в Солсбери выслала российских дипломатов, идет уже несколько дней. Больше другие отличились Соединенные штаты. Белый дом выдворяет 60 россиян – это работники российского посольства и сотрудники постоянного представительства нашей страны в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Также Вашингтон решил остановить работу российского консульства в Сиэтле. Российские дипломаты еще в понедельник предупредили, что учреждение больше не принимает граждан по паспортным, визовым вопросам, а также по вопросам гражданства и нотариата. Сегодня консульство официально прекратит работу.

Посольство России между тем устроило в Твиттере голосование, предложив выбрать консульство США в России, которое следует закрыть в ответ. Большинство пользователей поддержали идею закрыть консульский отдел в Петербурге.

В Кремле ранее заявляли, что ответ России на подобные меры будет основан на принципе взаимности.