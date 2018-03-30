Франция направит войска в сирийский Манбидж для помощи курдам

Это сообщает газета «Паризьен» со ссылкой на представителя делегации «Сирийских демократических сил». Накануне ее члены встретились в Париже с президентом Эммануэлем Макроном.

Ранее Турция потребовала, чтобы отряды курдов покинули Манбидж. В Анкаре заявили, что иначе город будет взят военными, как до этого Африн.