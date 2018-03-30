//Высылка Россией американских дипломатов означает дальнейшее ухудшение отношений двух стран, заявили в Белом доме//

США не считают такой шаг обоснованным и оставляют за собой право на ответные меры, сообщили в Госдепартаменте. В ведомстве пояснили, что выслали российских дипломатов из-за применения химического оружия в Великобритании.

Власти России накануне объявили, что страну покинут 60 американских дипломатов. Кроме того будет закрыто генконсульство США в Петербурге.