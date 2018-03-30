Спасатели накануне вечером завершили разбор завалов на месте сгоревшего торгового центра в Кемерове

Трагедия произошла в воскресенье. По официальным данным, погибли 64 человека, среди них более 40 детей.

В МЧС ранее сообщили, что здание было введено в эксплуатацию без согласования с ведомством, а в СК заявили, что пожарная сигнализация не работала за неделю до ЧП.