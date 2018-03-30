Спасатели накануне вечером завершили разбор завалов на месте сгоревшего торгового центра в Кемерове
Трагедия произошла в воскресенье. По официальным данным, погибли 64 человека, среди них более 40 детей.
В МЧС ранее сообщили, что здание было введено в эксплуатацию без согласования с ведомством, а в СК заявили, что пожарная сигнализация не работала за неделю до ЧП.
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