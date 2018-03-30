Фигуристка Евгения Медведева станет ведущей программы «Ледниковый период. Дети» на Первом канале
Об этом накануне объявила пресс-служба телеканала. Другим ведущим станет олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который вел предыдущие сезоны «Ледникового периода». 18 –летняя Евгения Медведева – одна из самых популярных российских фигуристок. Она временно не участвует в соревнованиях из-за травмы.
Комментарии7
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popyas 30 марта 2018 | 05:42
медведи медведи медведи кругом одни медведевы
ha12raz 30 марта 2018 | 05:49
Мельдоний закончился ?
Будет на зомбТВ толкать опиум.
tttyyy 30 марта 2018 | 06:22
ha12raz: какая же ты мразь.
ha12raz 30 марта 2018 | 06:30
tttyyy: чему она будет учить......кататься или лизать ?
antimrakobes 30 марта 2018 | 06:10
Ну слава б-гу.
max3446 30 марта 2018 | 06:34
Немец поднял над своим домом флаг России.
Таким образом житель Германии решил высказать недовольство политикой властей своей страны и других мировых держав, обвиняющих России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери.
Помимо флага, немец разместил на флагштоке табличку с цитатой поэта-патриота Теодора Кёрнера, чье имя считается «символом мятежа в Германии». По словам мужчины, его целью было напомнить всем согражданам, что неугодная власть в любой момент может быть свергнута, и «править будет справедливость».
Житель Берлина отметил, что снимет флаг только в одном случае — если причастность России к отравлению Скрипалей будет доказана: «Пока я не увижу четких доказательств о причастности России, я не буду его снимать и считаю всю эту историю очень несправедливой», — заявил неравнодушный немец.
wuwer 30 марта 2018 | 06:52
После травм обычно занимаются восстановлением здоровья, а не изнуряющей пропагандой
Хотя выбор ведущей понятен....ей же путен коньки натачивал на Олимпиаде и благодаря этому она стала медалисткой