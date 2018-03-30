Фигуристка Евгения Медведева станет ведущей программы «Ледниковый период. Дети» на Первом канале

Об этом накануне объявила пресс-служба телеканала. Другим ведущим станет олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который вел предыдущие сезоны «Ледникового периода». 18 –летняя Евгения Медведева – одна из самых популярных российских фигуристок. Она временно не участвует в соревнованиях из-за травмы.