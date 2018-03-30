Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес Леонида Слуцкого данью моде
Пострадавших журналисток он сравнил с женщинами, которые обвинили в домогательствах Харви Вайнштейна. А голливудских актрис пресс-секретарь президента сравнил с проститутками, передает «Русская служба Би-би-си». Песков выступил перед студентами Высшей школы экономики. Запись встречи вуз удалил, как сообщается, по просьбе Пескова.
Комментарии27
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kochar 30 марта 2018 | 05:46
И эти слова "обвинения в адрес Леонида Слуцкого данью моде" произносит рупор Президента.
Пропала страна.
ostapbey 30 марта 2018 | 06:06
kochar: Пескову виднее, что госдума уже не театр а ЦИРК!!
С клоунами.....
Даже.;
m_anuchin 30 марта 2018 | 05:50
Современная авторитарная утопия...
kochar 30 марта 2018 | 06:03
m_anuchin: Это уже не утопия -это уже и не п...ц.
ostapbey 30 марта 2018 | 06:13
kochar: на следующей встрече со студентами, песков разовьет свою квазиунофантазию и на Путина.
Сравняет его с известным Чарли Чаплиным.
По сценарию известного чаплинского фильма о предшественнике Путина..
Даже.
proxit 30 марта 2018 | 06:26
ostapbey:
Нищие укро рабы, нагнутые гидностью и агентами Путина привычно молятся своему Кремлёвскому Б-гу.
ostapbey 30 марта 2018 | 06:31
proxit: неужто и Песков раб?
Та ты шшо.
Думалось что только рабыни интересуют Слуцкого.
И мириточили и по полстакана наливали..
А вот оно что!!!
И Песков раб??
А по часам ведь и не скажешь.
.Тебе то виднее. Если тебя Песков полшшшупал.
Не только Слуцкий с остальными по очереди статуса.
Даже..
Даже..
proxit 30 марта 2018 | 06:47
ostapbey:
У Вас - типичного укро портянки Путина, ума хватает только на перевод стрелок, и это правильно.
Вся Европа и весь цивилизованный мир надеются на ловких Винницких евреев и СБУ в борьбе с вами -
тупой совковой русскоязычной ватой, гадящей европейскому будущему Украины.
ostapbey 30 марта 2018 | 06:50
proxit: ну не такое ты и европейское будудее Украины.
Ты просто жертва аборта, и поэтому морда лица у тебя не смхивает на русскую Мизуллину.
Да и на не менее русскую Шапокляк-Яровую даже.
proxit 30 марта 2018 | 06:59
ostapbey:
Слава Украине, что вас, русскоязычных ватников, онанирующих на Мизулину, под руководством МВФ скоро переоденут в вышиванки от укро кутюрье Кащенко.
ostapbey 30 марта 2018 | 07:03
proxit: и тут ты впереди паровоза? Мини корона " а ля путин"на твоей головке уже тебе лично Кащенко вручил?
И натянул при сем?
Даже?
proxit 30 марта 2018 | 07:08
ostapbey:
Истерите, портянка.
Вонь ссыкливых укро рабов, дрочащих на Путина, и обиженных на темнейшего за то, что он не взял их к себе вместе с Крымскими предателями - прелестна и напоминает амбре с Волоколамского полигона.
Слава Украине, что герои Майдана скоро переоденут вас портянок в вышиванки от самого Кащенко. Кащенко Слава!
ostapbey 30 марта 2018 | 07:10
proxit: ты мне напоминаешь мадам Грицацуеву тупостью.
Поэтому я отправляю и тебя к ней!!!
Покедова
Курочка!!
sparky 30 марта 2018 | 05:51
Все в какой-то степени подвержены моде. Взять того же Пескова. Явно следовал моде на дорогие часы, на смену жен, так принятую в последнее время в ИЛИТЕ, моде на "ихтамнет" и пр. Так что еще большой вопрос, чья мода лучше, у тёток на отстаивание своего достоинства, а еще совсем недавно в исторической перспективе тётки отстаивали моду на возможность голосовать наравне с мужичками, а еще недавнее - моду на равный заработок за равный труд, или следование моде Песковым - вписаться в российскую ИЛИТУ, совершенно аналогичное Эллочке-людоедке, которая следовала Вандербильдихе.
ha12raz 30 марта 2018 | 05:51
Видать, Лизанька к этому делу привычная.
antimrakobes 30 марта 2018 | 06:16
ha12raz: наверное для его лизаньки, да и для наффки это нормально, если толстый депутат их лапает.
ugas 30 марта 2018 | 06:39
antimrakobes: Еще неизвестно, кто лапает самого Пескова. Главное, что ему приятно.
antimrakobes 30 марта 2018 | 06:58
ugas: За самые его интимные части тела - за усы.)))
max3446 30 марта 2018 | 05:54
А как Песков на той встрече элегантно опустил и втоптал в грязь ничтожество наврального то! Прям любо дорого читать это было. Браво Песков, аплодирую стоя! Вот это настоящий политик, не то что мерзкий мутант с 46 размером ноги.
ostapbey 30 марта 2018 | 06:08
max3446: ты надеешься устроиться к Слуцкому в асистенты? Или готов свой лобок подставить под члена Госдумы Слуцкого?
А то и роток..
Даже.
blahovdav 30 марта 2018 | 06:32
max3446: не то что мерзкий мутант с 46 размером ноги./// Путлеровская свинятина завидует.... Кто же виноват в том, что она родилась и выросла " метр в прыжке"?? Думаю родители, которым нужно было меньше бухать Боярышника и закусывать соевой колбасой из мусорника...Только Лугандония спасет тебя от вечных унижений со стороны ровесников и отсутствия интереса к тебе девочек. Там нужны такие мелкие, злобные , незаметные дрыщи .. в окопе....
max3446 30 марта 2018 | 06:37
blahovdav: вы о чем? у меня обычная стандартный рост 180 см и 42-43 размер ноги, то есть человеческий, а не мутантский как у ничтожества наврального с его аналогичным ростом. Если бы он был больше 2 метров я бы еще понял, а так...
ostapbey 30 марта 2018 | 07:12
max3446: а у Слуцкого детородный орган занимает все твое ротовое пространство?
Или и для Пескова остается место?;даже?
ramen 30 марта 2018 | 06:24
Чмо
blahovdav 30 марта 2018 | 06:25
Как вы думаете, а какова будет судьба вашего хозяина?- спросили студенты Я, думаю, народ отдаст дань моде. Черенок.....
eyjafjallajoekull 30 марта 2018 | 06:26
Надеюсь, данные голливудские актрисы (а я знаком с некоторыми из них) узнают об этих словах и подадут в суд на Пескова. То есть, он, таким образом также оскорбил и названных российских журналисток, которые, надеюсь также подадут на него в суд (не российский). Вопрос: а если бы харрасментом занимался какой-нибудь оппозиционер Песков также снисходительно к этому относился?
estamp 30 марта 2018 | 06:33
Пострадавших журналисток он сравнил с женщинами, которые обвинили в домогательствах Харви Вайнштейна. А голливудских актрис пресс-секретарь президента сравнил с проститутками,
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И разве кто-то имеет что возразить.
Ведь голливудские актрисы явно "давали" продюсеру за возможность пробиться. А те кто отказал не пробильсь и сейчас их "страдания" никого не интересуют.
И наши журналистки явно стали изобличать, беря пример с голливудских проститу... актрис.