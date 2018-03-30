Z Архив новостей новости
5 27 6 606
05:11, 30 марта 2018

Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес Леонида Слуцкого данью моде

Пострадавших журналисток он сравнил с женщинами, которые обвинили в домогательствах Харви Вайнштейна. А голливудских актрис пресс-секретарь президента сравнил с проститутками, передает «Русская служба Би-би-си». Песков выступил перед студентами Высшей школы экономики. Запись встречи вуз удалил, как сообщается, по просьбе Пескова.

Комментарии

27

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kochar 30 марта 2018 | 05:46

И эти слова "обвинения в адрес Леонида Слуцкого данью моде" произносит рупор Президента.
Пропала страна.

ostapbey 30 марта 2018 | 06:06

kochar: Пескову виднее, что госдума уже не театр а ЦИРК!!
С клоунами.....
Даже.;

m_anuchin 30 марта 2018 | 05:50

Современная авторитарная утопия...

kochar 30 марта 2018 | 06:03

m_anuchin: Это уже не утопия -это уже и не п...ц.

ostapbey 30 марта 2018 | 06:13

kochar: на следующей встрече со студентами, песков разовьет свою квазиунофантазию и на Путина.
Сравняет его с известным Чарли Чаплиным.
По сценарию известного чаплинского фильма о предшественнике Путина..
Даже.

proxit 30 марта 2018 | 06:26

ostapbey:

Нищие укро рабы, нагнутые гидностью и агентами Путина привычно молятся своему Кремлёвскому Б-гу.

ostapbey 30 марта 2018 | 06:31

proxit: неужто и Песков раб?
Та ты шшо.
Думалось что только рабыни интересуют Слуцкого.
И мириточили и по полстакана наливали..
А вот оно что!!!
И Песков раб??
А по часам ведь и не скажешь.
.Тебе то виднее. Если тебя Песков полшшшупал.
Не только Слуцкий с остальными по очереди статуса.
Даже..
Даже..

proxit 30 марта 2018 | 06:47

ostapbey:

У Вас - типичного укро портянки Путина, ума хватает только на перевод стрелок, и это правильно.

Вся Европа и весь цивилизованный мир надеются на ловких Винницких евреев и СБУ в борьбе с вами -
тупой совковой русскоязычной ватой, гадящей европейскому будущему Украины.

ostapbey 30 марта 2018 | 06:50

proxit: ну не такое ты и европейское будудее Украины.
Ты просто жертва аборта, и поэтому морда лица у тебя не смхивает на русскую Мизуллину.
Да и на не менее русскую Шапокляк-Яровую даже.

proxit 30 марта 2018 | 06:59

ostapbey:

Слава Украине, что вас, русскоязычных ватников, онанирующих на Мизулину, под руководством МВФ скоро переоденут в вышиванки от укро кутюрье Кащенко.

ostapbey 30 марта 2018 | 07:03

proxit: и тут ты впереди паровоза? Мини корона " а ля путин"на твоей головке уже тебе лично Кащенко вручил?
И натянул при сем?
Даже?

proxit 30 марта 2018 | 07:08

ostapbey:

Истерите, портянка.
Вонь ссыкливых укро рабов, дрочащих на Путина, и обиженных на темнейшего за то, что он не взял их к себе вместе с Крымскими предателями - прелестна и напоминает амбре с Волоколамского полигона.
Слава Украине, что герои Майдана скоро переоденут вас портянок в вышиванки от самого Кащенко. Кащенко Слава!

ostapbey 30 марта 2018 | 07:10

proxit: ты мне напоминаешь мадам Грицацуеву тупостью.
Поэтому я отправляю и тебя к ней!!!
Покедова


Курочка!!

sparky 30 марта 2018 | 05:51

Все в какой-то степени подвержены моде. Взять того же Пескова. Явно следовал моде на дорогие часы, на смену жен, так принятую в последнее время в ИЛИТЕ, моде на "ихтамнет" и пр. Так что еще большой вопрос, чья мода лучше, у тёток на отстаивание своего достоинства, а еще совсем недавно в исторической перспективе тётки отстаивали моду на возможность голосовать наравне с мужичками, а еще недавнее - моду на равный заработок за равный труд, или следование моде Песковым - вписаться в российскую ИЛИТУ, совершенно аналогичное Эллочке-людоедке, которая следовала Вандербильдихе.

ha12raz 30 марта 2018 | 05:51

Видать, Лизанька к этому делу привычная.

antimrakobes 30 марта 2018 | 06:16

ha12raz: наверное для его лизаньки, да и для наффки это нормально, если толстый депутат их лапает.

ugas 30 марта 2018 | 06:39

antimrakobes: Еще неизвестно, кто лапает самого Пескова. Главное, что ему приятно.

antimrakobes 30 марта 2018 | 06:58

ugas: За самые его интимные части тела - за усы.)))

max3446 30 марта 2018 | 05:54

А как Песков на той встрече элегантно опустил и втоптал в грязь ничтожество наврального то! Прям любо дорого читать это было. Браво Песков, аплодирую стоя! Вот это настоящий политик, не то что мерзкий мутант с 46 размером ноги.

ostapbey 30 марта 2018 | 06:08

max3446: ты надеешься устроиться к Слуцкому в асистенты? Или готов свой лобок подставить под члена Госдумы Слуцкого?
А то и роток..
Даже.

blahovdav 30 марта 2018 | 06:32

max3446: не то что мерзкий мутант с 46 размером ноги./// Путлеровская свинятина завидует.... Кто же виноват в том, что она родилась и выросла " метр в прыжке"?? Думаю родители, которым нужно было меньше бухать Боярышника и закусывать соевой колбасой из мусорника...Только Лугандония спасет тебя от вечных унижений со стороны ровесников и отсутствия интереса к тебе девочек. Там нужны такие мелкие, злобные , незаметные дрыщи .. в окопе....

max3446 30 марта 2018 | 06:37

blahovdav: вы о чем? у меня обычная стандартный рост 180 см и 42-43 размер ноги, то есть человеческий, а не мутантский как у ничтожества наврального с его аналогичным ростом. Если бы он был больше 2 метров я бы еще понял, а так...

ostapbey 30 марта 2018 | 07:12

max3446: а у Слуцкого детородный орган занимает все твое ротовое пространство?
Или и для Пескова остается место?;даже?

ramen 30 марта 2018 | 06:24

Чмо



blahovdav 30 марта 2018 | 06:25

Как вы думаете, а какова будет судьба вашего хозяина?- спросили студенты Я, думаю, народ отдаст дань моде. Черенок.....

eyjafjallajoekull 30 марта 2018 | 06:26

Надеюсь, данные голливудские актрисы (а я знаком с некоторыми из них) узнают об этих словах и подадут в суд на Пескова. То есть, он, таким образом также оскорбил и названных российских журналисток, которые, надеюсь также подадут на него в суд (не российский). Вопрос: а если бы харрасментом занимался какой-нибудь оппозиционер Песков также снисходительно к этому относился?

estamp 30 марта 2018 | 06:33

Пострадавших журналисток он сравнил с женщинами, которые обвинили в домогательствах Харви Вайнштейна. А голливудских актрис пресс-секретарь президента сравнил с проститутками, 
---
И разве кто-то имеет что возразить.
Ведь голливудские актрисы явно "давали" продюсеру за возможность пробиться. А те кто отказал не пробильсь и сейчас их "страдания" никого не интересуют.
И наши журналистки явно стали изобличать, беря пример с голливудских проститу... актрис.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 336 6 6376 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 518 6 57615 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 129 6 6799 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

+ С новым сроком! Вам 6 лет добавили С новым сроком! Вам 6 лет добавили Подводим итоги прошедшего переназначения Путина…

5 208 6 75207 23.03
Kполитика, выборы-2018, общественная палата, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 252 6 20329 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 214 6 19860 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 55 6 5395 29.03
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 152 6 15315 24.03
Kистория, государство, мнения
Блоги

«Парламентская ассамблея ОБСЕ, прекратите сотрудничество со Слуцким!» Открытое письмо Российского независимого Профсоюза журналистов и работников СМИ…

5 116 6 34135 23.03
Kполитика, слуцкий, общество, госдума, события
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 218 6 22638 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6803 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 162 6 19383 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 117 6 14366 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Голосование
5 73 6 9284 28.03
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 93 6 12058 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Русские дороги Скажу громко: построить дорогу в деревню Козловку, открыть переезд на станции Кудрявцево – с этого и начинается победа народа, который во всём разуверился и одновременно живёт верой в лучшее…

5 55 6 7156 25.03
Kполитика, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Дочь Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и разговаривает Это сообщает Би-би-си со ссылкой на источники

5 8 6 5660
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 102 6 146496 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 165 6 47758 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 58 6 609998 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 474 6 482264 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6829697
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3376157

Сегодня в эфире