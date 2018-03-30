Количество призывников этой весной сократится на 10% по сравнению с прошлым годом
В войска хотят направить 128 тысяч новобранцев, сообщает ТАСС со ссылкой на Генштаб. Отмечается, что сокращение числа призывников связано с увеличением в составе вооруженных сил служащих по контракту. Весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июня.
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fr_perren 30 марта 2018 | 05:04
Почему государство хочет все бесплатно?