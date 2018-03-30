«Утечка мозгов» из России несколько лет выросла вдвое
С 2013 по 2016 годы количество высококвалифицированных эмигрантов увеличилось с 20 тысяч до 44 тысяч. Это сообщил на общем собрании Российской академии наук главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин. По его словам, средний возраст ученого превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста, передает РБК.
Комментарии10
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begly_ 30 марта 2018 | 04:12
Будут посуду мыть в Америке эти ученые, да сапоги неграм чистить. Так кремлеботы?
danko1 30 марта 2018 | 05:02
begly_: Кгда в России всё захватили тупицы озерные типа Сечина, а теперь и их сыновья безмозглые, то у умных людей будущего в путинской России нет.
begly_ 30 марта 2018 | 05:09
danko1:
Да им осталось то потерпеть этим умным до перемен, всего лишь 6 лет. Нетерпеливые какие то граждане. Пожестче с ними надо, пожестче.
i_one_off 30 марта 2018 | 04:17
На том стоим.
Граждане, не волнуйтесь.
Римская империя превратилась в Италию, Византия растворилась, от России, надеюсь, останется Москва и Московская область.
Будем жить.
begly_ 30 марта 2018 | 04:24
i_one_off:
А Османская в Турцию, без помидоров которой ВЯЛИКАЯ Россия с голодухи охляет.
nemes 30 марта 2018 | 04:17
«Утечка мозгов» из России несколько лет выросла вдвое.
Онвсёврёт!
savl_1 30 марта 2018 | 04:30
"Ахилл упал на землю теряя ум" - так описывает смерть Гомер.
fr_perren 30 марта 2018 | 04:58
не желают засранцы в осколково нанопыль за попами подметать.
ha12raz 30 марта 2018 | 04:59
Поднялись с колен
valkuz7 30 марта 2018 | 05:13
Скрепонутость руководства страны даёт свои результаты.