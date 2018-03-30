В подмосковном МЧС не видят оснований вводить в Волоколамске режим чрезвычайной ситуации
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника регионального управления ведомства. Накануне ввести в городе режим ЧС пообещали чиновники местным жителям, которые собрались на стихийный митинг. Протестующие полагают, что власти занижают реальные показатели выбросов сероводорода от ближайшей мусорной свалки.
Комментарии3
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danko1 30 марта 2018 | 05:04
В МЧС вообще смысла нет. Приезжают только на пепелище и никакой профилактики не ведут для предотвращения катастроф.
scorpion1964 30 марта 2018 | 05:10
danko1: Так это же Министерство по чрезвычайным ситуациям, а не министерство по их предотвращению!
Возникла ЧС - приехали, чешут яйца, не возникло - всё хорошо...
monik_7 30 марта 2018 | 05:25
scorpion1964: МЧС посчитало, что сами вымрут