Власти США считают необоснованной высылку из России 60 американских дипломатов
«Для российского ответа нет оправдания», заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. Она подчеркнула, что США и еще 28 стран решили выслать российских дипломатов в ответ на применение химоружия на территории Великобритании. Представитель Госдепартамента добавила, что США могут принять меры в ответ на закрытие генконсульства в Петербурге и высылку дипломатов.
Комментарии5
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begly_ 30 марта 2018 | 04:17
Папи зде, папи зде, папи зделают укол. Укольчик противозачаточный российскому папику введут обязательно., перед тем как денег лишить, чтобы не выросло..
i_one_off 30 марта 2018 | 04:24
Россией управляют троечники, но не полные идиоты.
Совершить это мог кто угодно, у кого есть доступ к подобной отраве, а учитывая утечку из России всех и всего, это скорее всего так и есть.
Для подмоченной репутации Российской власти это политическое самоубийство. Мне как-то в это всё же не верится.
andr69 30 марта 2018 | 04:31
кто к нам с мечом придет - тот в орало и получит)))
jktu 30 марта 2018 | 05:02
Не высылать дипломатов надо, а арестовывать счета и имущество, расейских олигархов, чиновников и пропагандонов от СМИ, высылать семьи на Родину и т.д., только тогда эффект будет.
scorpion1964 30 марта 2018 | 05:07
jktu: Именно!
Только так будет и эффект и польза. Польза не России, так оно и так какая нам польза от счетов олигархов?
Арестовать и национализировать! В пользу Великобритании!
Мечта, блин!